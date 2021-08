COLVET Cádiz pone en valor que HIPRA, fabrique la primera vacuna española para el Covid

Esta pandemia ha tenido sitio para todo, para el sufrimiento, la desesperación, la soledad de los enfermos y mucha incertidumbre.

Ha tenido visibilidad para los profesionales sanitarios que de alguna u otra forma hemos estado participando como eslabones esenciales, que mantuviera en movimiento aquellos mínimos que el Covid 19 nos paró en seco en marzo de 2020.

Después de la desconcertante noticia de hace unos días sobre la paralización de la vacuna de Mariano Esteban –CSIC, por motivos de procedimiento, es ahora en agosto de 2021, cuando se comienza a buscar voluntarios para comenzar los ensayos en fase I, es decir, probar en humanos la vacuna producida por Hipra, la multinacional veterinaria que fabrica la primera vacuna española para el Covid-19. Se trata de una vacuna deproteína recombinanteque ha sido diseñada para optimizar su seguridad e inducir una potente respuesta inmunitaria neutralizadora del virus del Covid-19. Además, se conservará entre 2 y 8 grados centígrados, lo que facilitará su logística y distribución.Hipraocupa el sexto lugar en la categoría mundial de vacunas para la salud animaly se está especializando progresivamente en el desarrollo de vacunas para humanos.

Por fin, la profesión veterinariaa través de una industria especializada en vacunas para la prevención y protección de la salud animal saca a la palestra a los denostados profesionales veterinarios que han sido relegados durante este nefasto periodo Covid. La investigación para la prevención de enfermedades de las especies productoras de alimentos, como los cerdos, aves o rumiantes se lleva a cabo entre otros por este laboratorio especializado en la producción de vacunas dentro del campo de la salud animal en donde un nutrido equipo de veterinarios trabaja, y que ahora se ha especializado en la producción de vacunas para humanos, "otra especie animal".

Durante todo este "tiempo Covid" los veterinarios hemos estado reivindicando, promoviendo y mostrando mediante escritos, publicaciones y videos el concepto One Health, que los veterinarios lo llevamos en nuestra secuenciación genética; pero la sociedad, no está preparada para entender que un facultativo veterinario tiene sobrada capacidad y conocimiento para trabajar formando parte de equipos multidisciplinares, para aportar su experiencia en el manejo preventivo de poblaciones ( grupos o rebaños ), para dar a conocer estrategias profilácticas y vacunales, y por supuesto, trabajar con rendimiento en la investigación.Es evidente que este laboratorio, HIPRA tiene equipo, equipo de profesionales veterinarios y otros sanitarios, y es aquí donde por mucho que la sociedad no entienda o no quiera entender, la profesión veterinaria es una profesión sanitaria.

Aquí estamos, con la experiencia en la fabricación de vacunas para salud animal que da rodaje para ahora fabricar la tan ansiada vacuna para la Covid, y con vocación y la disposición que desde el principio de la pandemia hemos ofrecido.

En los últimos años, los veterinarios hemos conseguido a través de constantes luchas la consideración de profesionales sanitarios pese a las discriminaciones laborales. Aún queda mucho porhacer, y la sociedad debe conocer nuestro trabajo, ya sea en el sector primario desde la granja, haciendo mejoras y selección genética, mejorando las producciones, poniendo en práctica los mecanismos de bioseguridad evitando epidemias, tratando y evitando la propagación de enfermedades zoonósica, propiciando el Bienestar animal y salud a los animales productores de alimentos, en las fábrica de piensos.... así como en el sector secundario en mataderos, lonjas, vigilando la seguridad alimentaria, proporcionando información nutricional en las escuelas, pasando por las industrias y comercios, restaurantes y hasta en los hospitales, en la Universidad formado futuros profesionales, en la investigación, en los laboratorios, y también en la administración redactando normativas, y como no, también en las clínicas y hospitales Veterinarios con el tratamiento médico de las mascotas ejerciendo una labor en Salud publica ademas de la asistencial a las mascotas.

En definitiva, el Veterinario, con mayúsculas, garantiza laSalud de todos, los animales, personas y medio ambiente y nuestro entorno. “ONE HEALTH”, con su contribución desde todas sus facetas profesionales. Hoy la profesión veterinaria anima y felicita al laboratorio HIPRA, a sus equipos multidisciplinares, por su apuesta no solo en salud animal , sino en salud humana y en especial para la consecución de esta vacuna en fase I para la lucha y prevención de la Covid 19.

Hygia pecoris, salus populi,