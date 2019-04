Esto va bien

Como a estas alturas a muchos nos sobra la jornada de reflexión, pero, por otro lado, uno quiere ser respetuoso con la ley y el orden democrático, voy a dedicarme a reflexionar, sí, pero sobre otra cosa. Como cuando en el colegio te ponían una hora de estudio delante de un libro y uno lo miraba fijamente y hasta seguía las líneas con el dedo, pero pensando en lo suyo. ¿Se imaginaron ustedes que lo que iba tan bien eran mis presagios electorales, no? Tampoco van mal, en absoluto, pero vamos a reflexionar mejor esta jornada sobre Juego de tronos, que también va bien, dentro de mi particular batalla contra la noche.

No sé si recordarán que sostengo que la propia naturaleza épica de la historia pide que los personajes se purifiquen y que la serie tome con decisión el derrotero de la lucha del bien (del bien bueno) contra el mal malísimo. También comenté mi temor de que los guionistas, más preocupados de su propia fama de malotes que de las exigencias inmortales del género épico, lo echasen todo a perder.

Por ahora va bien. El capítulo 2 de esta última temporada no ha gustado mucho a los que quieren sangre a raudales y traiciones retorcidísimas, pero a mí sí. Se perdona a Jaime Lannister, y eso es bonito, porque él lo pide, arrepentido, y porque se sobrepone un sentido de misión, casi de vocación, que une las fuerzas e impera sobre los rencores ancestrales.

Luego está la emoción de que concedan la orden de la caballería a lady Brienne de Tarth. Me gusta el gesto, pero aún más el ritual, tan compensado, entre el valor del guerrero, el equilibrio de la justicia y la piedad maternal con los débiles. Don Quijote y el rey Arturo habrían aplaudido esa caballeresca invocación tridentina, con un toque mariano, casi.

Lo más grande, con todo, lo dice Tyron Lannister. Echa de menos la facilidad de su vida de sinvergüenza dado a los placeres de la irresponsabilidad. Su hermano le dice: «Hombre, a eso siempre puedes volver, no como yo, que ya no puedo regresar a mi gloriosa juventud de león dorado». La contestación es épica: «No puedo, ojalá. Las cosas serían más fáciles, pero estos son los peligros de mejorarse (the perils of self-betterment)».

Yo quisiera que no sea una frase que se les ha escapado a los guionistas, sino un auténtico compromiso de ellos con su serie, aunque, por lo que a mí respecta, me da igual. Es un lema extraordinario y que vale para aplicárselo a uno mismo.