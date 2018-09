El turismo andaluz sigue en auge

Los preocupantes datos difundidos esta semana y que desvelan un descenso del turismo en España -tras los excelentes números de 2017, el mejor de la historia para este sector-, no afectan, por ahora, a Andalucía. Es más, nuestra comunidad autónoma ha crecido tanto en el número de viajeros como en el de pernoctaciones. En concreto, entre los meses de enero y julio, Andalucía recibió a 12,8 millones de turistas que realizaron 38,7 millones de pernoctaciones en negocios regularizados, lo que supone un crecimiento del 0,7%; no es una gran cifra en números absolutos, pero sí una excelente noticia si tenemos en cuenta que regiones tan turísticas como Canarias, la Comunidad Valenciana o Cataluña han experimentado un retroceso durante este primer semestre del año. Sin embargo, no es el momento de la autocomplacencia. El mercado está avisando seriamente de que empieza dar síntomas de agotamiento y es el tiempo de tomar medidas para amortiguar una posible crisis futura. El camino, como siempre, es ser cada vez más competitivos no por la vía de los precios (algo que nunca podremos conseguir ante competidores del tercer mundo), sino por la de la calidad de nuestra oferta. En general, podemos decir que es difícil que se vuelvan a repetir las excelentes condiciones que convirtieron a 2017 en un año fabuloso para el turismo. Al aumento de conexiones directas aéreas se han unido el espectacular auge de negocios como el de los apartamentos turísticos y, sobre todo, la situación de inestabilidad política en países como Túnez, Egipto o Turquía, tradicionales competidores con España por el pastel turístico. Pero es difícil que el viento sople tan fuerte a nuestro favor durante mucho más tiempo. El sector turístico andaluz debe seguir buscando fórmulas que sepan unir cultura, naturaleza, gastronomía, deporte y clima en una oferta de calidad que lo diferencia de otros destinos que apenas pueden ofertar sol, playa y precios bajos.