Un tren clave para Andalucía

El anuncio del Gobierno descartando la conexión de alta velocidad entre Huelva y Sevilla supone un nuevo freno al desarrollo de Andalucía. Un mazazo aún más contundente por las razones dadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que consideró que serían necesarias “inversiones bestiales” para la construcción de la nueva línea, y que “no merece la pena” por una mejora de “diez minutos”, respecto a lo que, reconoció, está haciendo el Gobierno “en otros territorios”, por lo que propuso un nuevo trazado de ancho internacional como alternativa. El agravio está servido. El ministro más locuaz de Pedro Sánchez es prisionero de sus propias palabras al considerar que el mismo AVE que está llegando con diferentes proyectos a otras provincias españolas, y su elevado gasto público, no es válido en Andalucía. Supone incumplir la ejecución de la infraestructura más prometida, proyectada y pospuesta de los últimos 30 años. Y se argumenta en no tener que invertir tanto pese a que contribuiría seguro a mejorar la economía de una de las regiones con más paro de España y que arrastra un déficit histórico de grandes inversiones, pese a ser una de las más aisladas del país. La renuncia se hace, además, en un momento en el que la iniciativa privada está colocando a Huelva, junto al Campo de Gibraltar, como uno de los nodos industriales más importantes de Europa, clave en la estrategia para lograr la independencia energética. Las intenciones del Gobierno desveladas ahora, para más inri, acaban de un plumazo con las aspiraciones de conectar Andalucía con el Algarve portugués, fundamental para el desarrollo de ambas regiones y, por extensión, para España y Portugal, en la obligación de tener una Unión Europea más cohesionada y fuerte frente a la alta competitividad de otros mercados. Esta decisión unilateral del Gobierno carece del consenso que necesita toda inversión que tenga una repercusión significativa en los territorios. Las administraciones y agentes sociales de Huelva llevan mucho tiempo pidiendo una reunión al más alto nivel para tratar el grave problema de infraestructuras que sufre, y ahora se han encontrado con un anuncio que no les ha tenido en cuenta. El éxito del diálogo abierto entre la Junta y el Gobierno con Doñana y con el Metro de Sevilla debe reproducirse también para un tren que contribuirá a mantener la igualdad de oportunidades y al despegue de esta tierra tan necesitada. Sólo cabe esperar que se reconsidere esta decisión y no se deje de lado un proyecto usado como arma electoral y política tantos años y que, sobre todo, tanto puede aportar al progreso de Andalucía abriendo sus puertas a la vecina Portugal.