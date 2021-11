El teatro de la negociación de los Presupuestos

La oposición en pleno ha tumbado los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2022. Hay que retrotraerse a la famosa pinza (1994-1996), cuando PP e IU unieron sus fuerzas en el Parlamento andaluz para bloquear al Gobierno socialista, para contemplar una situación similar, aunque no idéntica. En principio, no debería haber demasiados problemas para el Gobierno PP-Ciudadanos. Le bastaría con prorrogar los Presupuestos de 2021. Pero como ya hemos apuntado en numerosas ocasiones, la estabilidad política -que es principalmente lo que se ha roto con la deserción de Vox- es un bien en sí mismo, y más en una situación como la actual, en la que el fantasma del Covid vuelve a aparecer, circunstancia que junto a otros fenómenos preocupantes, como las crisis energética y logística, pone en peligro la recuperación económica. Andalucía necesitaba unos Presupuestos pensados para los importantes retos que se van a presentar durante el próximo año, no un traje ya usado que tendrá atado de pies y manos al Ejecutivo si es que, finalmente, no convoca elecciones autonómicas, como es muy posible que termine sucediendo. Ante esta situación, los ciudadanos nos quedamos con la sensación de que hemos asistido a un teatro. Los partidos han actuado como si de verdad estuviesen negociando, pero en el fondo todos jugaban con las cartas marcadas y nadie tenía una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo. De lo contrario se hubiese alcanzado fácilmente. ¿Y ahora qué? Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, seguirán adelante con la legislatura siempre que la oposición no intente bloquear la acción del Gobierno para ir desgastando su imagen ante la sociedad. Sin embargo, da la sensación de que Andalucía está ya en el punto de mira de las centrales madrileñas de los partidos políticos y que todo se hará según los intereses de los distintos líderes nacionales. El olor electoral, tanto en Andalucía como en España, es cada vez más fuerte.