El suelo de Delphi, mejor que sea industrial

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la delimitación de los terrenos de Delphi para su uso portuario viene a despejar el futuro uso de un suelo industrial muy necesario no sólo para Puerto Real y su entorno sino para el conjunto de una Bahía de Cádiz muy necesitada del asentamiento de empresas potentes que generen riqueza y empleo. A partir de ahora, y una vez que se complete el proceso de expropiación de estos terrenos por pasar a ser de interés público, y toda vez que se determine el justiprecio a pagar por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), tendrá que ser esta entidad, presidida por Teófila Martínez, la que confirme sus planes de futuro en este enclave de Puerto Real. En principio la idea parece clara y sería habilitar espacio para el asentamiento de empresas dedicadas a la actividad logística en estos terrenos próximos a La Cabezuela, que ya tiene colmatado el 90% de sus 45 hectáreas actuales, y que tendrá el alivio de contar con otras 40 hectáreas adicionales, gracias a esta operación.

El sentido común indica que la noticia conocida ayer debería ser positiva para la Bahía, ya que garantizar la continuidad de este suelo industrial proporciona una bombona de oxígeno a una zona muy castigada laboralmente. Pero ello no puede ir en detrimento de un Cádiz CF que hace apenas dos semanas anunciaba, junto a sus socios de Oceana Group, una inversión nada desdeñable de unos 100 millones en esta misma parcela para levantar un proyecto tecnológico vinculado al deporte gracias al plan Impulsa de la Liga de Fútbol Profesional (LFP). No se entiende por qué el Cádiz decidió meterse en este jardín a sabiendas de que había un proceso de expropiación amenazando a la operación de compra de los suelos de Delphi. Pero seguro que el club que preside Manuel Vizcaíno encontrará otra ubicación para esa ciudad tecnológica que persigue. Bienvenido sea, pero su emplazamiento ideal no parecía ser el de los terrenos de Delphi, porque en la Bahía no sobra suelo industrial.