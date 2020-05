El riesgo de los sanitarios debe tender a cero

El riesgo cero sí existe, es un modo de planificación en el que no se contempla el contagio. Un 20% de los contagiados por coronavirus en Andalucía son sanitarios, o profesionales de la salud o quienes asisten a las personas mayores en las residencias. Hay cerca de 3.000 positivos en el sector y la mayor parte de los nuevos contagios se están sucediendo en los hospitales. Esto es algo que debía haber cesado hace mucho tiempo. La Consejería de Salud ha tenido que retirar ya cuatro lotes de mascarillas que habían utilizado nuestros profesionales. Dos de ellos fueron comprados por la Junta, otro por el Ministerio y un cuarto fue donado por el médico granadino Jesús Candel, lo que no deja de ser bastante inquietante. Como sostuvo el ministro Salvador Illa, al ser preguntado en el Congreso por las mascarillas defectuosas de la Junta, todas las administraciones están siendo objeto de fraude por parte de desalmados, ocurre en Andalucía, en España, en Francia y en el Reino Unido. El mercado mundial de materiales de protección colapsó, porque China es casi el único fabricante, el país asiático se convirtió en un bazar persa donde se paga por adelantado y con escasas certezas. Un gobernador de los Estados Unidos lo ha explicado perfectamente al denunciar que competía con otros dirigentes de otros estados en Ebay por hacerse con las mascarillas. Se comprenden las dificultades, pero, ante la duda, no se puede poner en peligro la salud de los profesionales, hay que comprobar más veces de lo común la homologación de las máscaras, así como a los distribuidores. España debe dotarse de una producción nacional de todos los artículos que se están empleando contra la pandemia, lo que incluye los de protección personal, los respiradores y los reactivos y máquinas que se emplean para los diagnósticos por PCR. Porque esta pandemia pasará, pero el riesgo de que vuelva sí que no es cero, sino muy alto.