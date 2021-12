El retraso no soluciona el problema

La Junta de Andalucía ha decidido esperar a que pasen las fiestas navideñas antes de ponerse a la ingrata tarea de acordar restricciones para hacer frente a la, por ahora, última ola de la pandemia. Lo hace así a pesar de que el número de contagios está en un crecimiento explosivo y los índices escalan una pared vertical a la que no se le ve final a corto plazo. La convocatoria del comité de expertos para el 4 de enero, con lo que las primeras medidas podrían entrar en vigor coincidiendo con el día de Reyes, refleja una voluntad clara de no alterar unas celebraciones en las que el contacto familiar es prioritario y de evitar mayores daños de los que ya soportan a sectores como la hostelería o el turismo, que viven en estas fechas uno de sus mejores momentos del año. Pero cabe preguntarse si esta actitud no responde también a una estrategia de elusión de un problema que requeriría decisiones urgentes y efectivas. La primera obligación de un gobernante es gobernar y parece que en esta ocasión Juanma Moreno ha preferido mirar para otro lado sin tener en cuenta las posibles consecuencias sanitarias que ello pueda acarrear. Dentro de apenas tres días, la celebración de la Nochevieja puede convertirse en un nuevo foco de infecciones, peor aún de lo que ya fue la Nochebuena. Y falta una semana para las siempre multitudinarias cabalgatas de Reyes Magos. Sorprende que sobre todo en esta última celebración, que pone fin a la Navidad, no se hayan tomado ya medidas tendentes a regularlas con efectividad, cuando son directamente los ayuntamientos o instituciones de la vida civil los que las organizan. En Cádiz, por ejemplo, la Cabalgata reúne en la calle a miles de personas y, hasta el momento, su programación sigue como si nada estuviese pasando. Habida cuenta del incesante aumento de los contagios, hubiese sido deseable tener para estas fechas un marco claro de actuación, como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Retrasar la adopción de medidas no va a solucionar el problema. Si acaso, lo agravará.