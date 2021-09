La recuperación económica coge velocidad

Los datos del paro dejaron ayer claro que la recuperación económica no es un mero eslogan gubernamental, sino una realidad que ha tomado velocidad de crucero. Todo indica que, tras el descalabro producido por la repentina irrupción de la pandemia de coronavirus, la economía en España vuelve a coger impulso y ha entrado en una inercia que a buen seguro irá en aumento a media que los fondos europeos vayan llegando al país. Los datos no dejan lugar a dudas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 82.583 desempleados en agosto, lo que supone un descenso del 2,4%, el mayor retroceso en un mes de agosto dentro de la serie histórica, según datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estos números entran dentro de la lógica si tenemos en cuenta que en los meses anteriores también registraron cifras muy beneficiosas para el empleo en España, incluso mejores que las de agosto. En concreto, en mayo, junio y julio el paro registrado fue marcando récord de descensos, con retrocesos de 129.000, 167.000 y 197.000 desempleados, siendo éste último la caída más pronunciada hasta ahora en cualquier mes dentro de la serie histórica. El descenso del paro en el mes pasado (-82.583 personas) no ha llegado a estas cifras, pero supone una caída récord para este periodo. Por tanto, podemos decir que España ha entrado en una senda sólida de creación de empleo, pese a que el coronavirus sigue siendo una realidad y que la economía continúa soportando aún el lastre de las medidas contra la pandemia. Por tanto, lo importante es que ahora nos se trunque este proceso por razones que sí podemos controlar. En los próximos días se van a tomar decisiones importantes sobre aspectos sensibles de la economía como la cuantía de la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la Reforma Laboral. Todos, Gobierno, empresarios y sindicatos, deben ser muy conscientes de que es el momento de consolidar la recuperación económica necesaria para, cuanto antes, recuperar las cotas de bienestar perdida en la última década.