Un problema de miopía grave

El motivo por el que Onda Cádiz se ha hecho propietaria de todos los derechos del Concurso del Falla para las tres próximas ediciones no es económico, es un problema de miopía, la de la Junta Ejecutiva del COAC y, lo que es peor, la del propio Ayuntamiento de Cádiz, que en un gesto sin precedentes y un tanto pueblerina ha puesto en riesgo la proyección de la fiesta. La oferta de Canal Sur ha sido la más generosa que ha realizado la cadena andaluza en su historia, y sólo la RTVA garantiza que millones de andaluces y de aficionados de todo el mundo vean el Carnaval gaditano por televisión, como así ha sido durante 30 años. Por tanto, a esta hora, ni los ciudadanos, ni los carnavaleros entienden dónde estaba el problema. Lo más irresponsable es que ha sido el propio Ayuntamiento, en una maniobra política sin mucho sentido, el que ha decidido arrebatar los derechos del Concurso a la cadena andaluza, para a continuación presionar a los directivos de la RTVA y al propio Gobierno de la Junta a fin de que paguen la cantidad que imponga Onda Cádiz por emitir las semifinales y la final.

Canal Sur ha invertido muchos millones de euros del bolsillo de todos los andaluces a lo largo de los últimos 30 años para hacer del Carnaval de Cádiz una fiesta cada vez más reconocida y reconocible, y así tendría que ser en lo sucesivo porque no existen motivos para lo contrario. El Concurso de coplas en el Falla cada vez va a más, y la fiesta en la calle también ha multiplicado su pujanza. Con ello, no se trata sólo de preguntarse qué necesidad tienen los gaditanos de exponerse a pagar con sus impuestos esta apuesta tan ambiciosa, porque las cuentas no salen por mucho que manipule el Ayuntamiento los gastos e ingresos previstos. Lo realmente grave es que éste haya ido de la mano de los carnavaleros que, por puro despecho, han decidido dejar sin los derechos de la fiesta de las coplas a la cadena que lleva el Carnaval a todos los rincones de Andalucía, para cedérselos a una televisión local. Absurdo e intolerable.