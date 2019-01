El 'peaje' del segundo puente

La Bahía de Cádiz es una comarca casi invisible para los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que llama la atención contando con que figura como una de las principales zonas rojas de empleo en toda Europa. Aunque los Presupuestos son sólo unos trazos gruesos sobre los que el Estado se sitúa en cada zona para que luego buena parte del dinero llegue a través de derramas tangenciales, sí que dibujan apuestas de país porque en ellos están los números de las infraestructuras. Las infraestructuras son empleo. Parece que la Bahía, ya por todos conocida como desindustrializada y foco de emigración, paga el 'peaje' del importante gasto del segundo puente que, durante años, nos tuvo como receptores de millones de euros. Pero con un segundo puente, aun pendiente de que aprovechemos todo su potencial, no se solucionan otras carencias y reivindicaciones claves para nuestro futuro.

Los Presupuestos de Sánchez miran a Algeciras y al Campo de Gibraltar y está bien que así sea. Por ejemplo, el puerto de Algeciras tiene una dotación acorde con su importancia. No es el caso del puerto de Cádiz, pendiente de trasladar su actividad a la nueva terminal de contenedores, y del tren de La Cabezuela, al que se menciona, como siempre, con dotaciones que no hacen ver su fin. A la conexión entre el pequeño puerto (Cádiz) y el gran puerto (Algeciras), contribuiría en un impulso logístico el desdoble de una carretera que es un embudo, que cada vez hace más difícil que dos comarcas se sientan la misma provincia, como es la unión entre Vejer y Algeciras. Nada de esto existe en los Presupuestos, del mismo modo que empieza a ser ofensivo que el nudo de Tres Caminos se siga ninguneando, pese a que es un desesperante laberinto estival que no acaba de solucionarse y no necesitaría una inversión multimillonaria. No hay político que no venga por aquí para decir que ya llegará la hora de Tres Caminos. Y nunca llega.

Este será el último año del peaje de la autopista, por lo que se podría pensar que no se ve necesario el desdoble de la N-IV a Sevilla. Este, curiosamente, tiene dotación para el tramo de la provincia de Sevilla, pero no para el de Cádiz. Si no se explica para un lado, tampoco para el otro.

No aparece la comisaría provincial, que se encuentra ahora mismo ubicada de prestado. Y aunque hay una cantidad para mejoras en instalaciones de la Guardia Civil parecen bastante insuficientes para la provincia que actúa de parachoques de la inmigración y del tráfico de drogas.

Luego vendrán las explicaciones políticas, pero no hay ni visos de que la Bahía sea una prioridad.