El oportunismo populista del gobierno de kichi

El gobierno de Cádiz, comandado por José María González, Kichi, ha situado entre sus prioridades en estos días de obligada lucha contra los efectos sociales de la pandemia del coronavirus, la eliminación del nombre de la avenida dedicada a Juan Carlos I. Escudándose ahora en que hay 4.000 supuestas firmas de otros tantos gaditanos que apoyan esta medida, Kichi justifica su decisión en la salida del país del Rey emérito. Una vez más, su gobierno municipal actúa como juez y parte, y sentencia un caso que no existe para imponer su particular condena. En un alarde más del populismo del que vienen haciendo gala los suyos desde que llegaron al poder en 2015, ahora anuncian con urgencia que la avenida se llamará 'Sanidad Pública', obviando que han tenido cinco años para hacer patente este recuerdo. Esta decisión de cambiar el nombre de la avenida va más allá de un nuevo capítulo de su propaganda, porque forma parte de algo tan clásico en la política como es desviar la atención cuando vienen mal dadas. El Ayuntamiento gaditano no ha logrado, sin ir más lejos, mejorar la gestión en Asuntos Sociales, uno de los pilares del programa con el que se presentó a las elecciones. Ha optado por aplazar la negociación con la Policía Local para finales de agosto, dejando pasar la temporada alta sin agentes vigilando las playas. Tampoco ha sabido beneficiarse del acuerdo entre el Gobierno central y la FEMP, según el cual el primero dispondrá del superávit de las entidades locales a cambio del reparto de un fondo de 5.000 millones de euros, del que quedarían fuera los ayuntamientos sin remanente, como el de Cádiz. González parece más preocupado de la política nacional que de la crítica situación económica y social en la que se encuentra la ciudad que gobierna. No ha sabido, o no ha querido, consensuar medidas de reactivación, incapaz de cerrar acuerdos con las restantes fuerzas municipales, como sí ha ocurrido en otras poblaciones. También desvía la atención para no explicar la marcha de David Navarro, uno de los referentes de su equipo, y por qué todavía no se sabe quién le sustituirá. Pero a vueltas con su anuncio tan oportunista, lo que más asusta es el desconocimiento que se tiene de la historia reciente de la capital gaditana y de cómo el Rey Juan Carlos I siempre ha estado atento a las necesidades que se le planteaban desde aquí. Bastante más de la atención de quienes hoy nos gobiernan.