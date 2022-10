Una oportunidad para el tranvía

Hoy es el día del tranvía en la Bahía de Cádiz. Lo que parecía que nunca iba a llegar, ha llegado. Después de la friolera de 16 años de obras, desde que a mediados de 2006 comenzaran los primeros trabajos, el tranvía se dispone a realizar hoy su viaje inaugural uniendo lo centros urbanos de Cádiz, San Fernando y Chiclana. La de hoy es, por tanto, una jornada histórica para la provincia gaditana y para el conjunto de Andalucía, porque entra en funcionamiento un nuevo medio de transporte público que llega con el objetivo de seguir reduciendo el uso del vehículo privado y, con ello, aminorar la congestión en las carreteras y la contaminación medioambiental. Y este nuevo tranvía -bautizado por la Junta como el Trambahía- viene a sumarse a los servicios similares que ya funcionan en Sevilla, Málaga y Granada, aunque con la particularidad de que en la Bahía de Cádiz una parte del recorrido del tranvía discurre por la misma vía que utilizan los trenes, algo pionero en España. Pero que sea una jornada histórica no quiere decir que en la ciudadanía de la Bahía el tranvía genere una ilusión desmedida. Para nada. Puede despertar algo de curiosidad pero también mucho desinterés, algo que puede tener su origen en tantos años de obras que no acababan, en muchas fechas de inauguración incumplidas, en la disparidad de opiniones entre los partidos sobre este proyecto y en las dudas que genera a priori la duración de cada viaje y que no todos los trayectos que salgan de Chiclana llegarán hasta Cádiz. Pero pese a todo ello, el tranvía se merece una oportunidad. Detrás de él hay un esfuerzo de muchos años, de mucha gente y una inversión de unos 267 millones de euros, es decir, más de la mitad de lo que costó el segundo puente sobre la Bahía de Cádiz. Y es evidente que su imagen denota modernidad y sitúa a este rincón de Andalucía a la vanguardia de Europa en cuestión de transporte público. Sólo por esto el tranvía de la Bahía se merece un voto de confianza por parte de la ciudadanía.