Es el momento de tomar decisiones

El comité de expertos de la pandemia de Andalucía se reunirá hoy para analizar la situación y decidir si hay que tomar nuevas medidas para combatir el avance del coronavirus. Aunque el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, aseguró que no espera "muchas novedades", lo cierto es que los datos epidemiológicos en nuestra comunidad autónoma cada vez son más preocupantes, en consonancia, eso sí, con el resto del territorio nacional. De hecho, ayer se registró la décima subida consecutiva en el número de hospitalizados con coronavirus, hasta los 712. Son 13 más en 48 horas y 167 más que hace siete días. Los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) han aumentado hasta 149, que son doce más que el sábado y 31 más que hace una semana. Es evidente que la extensión de la variante delta del virus -que supone ya el 43% de los casos de Covid en toda España- , unida a la relajación de la disciplina social propiciada por el verano -especialmente en las capas más jóvenes de la población- y a la retirada de algunas medidas sanitarias y de higiene, están propiciando una nueva oleada que, a día de hoy, nadie sabe cuál puede llegar a ser su alcance. Ante esto la Junta ya no puede permanecer más tiempo sin tomar nuevas medidas, por muy incómodas o incluso perjudiciales que sean para la población y la economía andaluzas. Durante los últimos días hemos visto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, deshojar demasiado la margarita de las restricciones. Ahora es el momento de actuar. Seguro que los expertos le indicarán la verdadera gravedad de la situación, pero sólo el Gobierno andaluz puede tomar una decisión política que, casi con toda seguridad, disgustará a los colectivos que verán sus intereses más perjudicados. En manos de la Junta está activar las medidas para minimizar los daños. Una vez más, los ciudadanos hemos comprobado que, en cuanto hemos bajado la guardia, el coronavirus ha vuelto a conquistar terreno. Cierto es que, debido a las vacunaciones, el impacto en las UCI es menor que en fases anteriores. Pero no debemos confiarnos. El Covid-19 sigue siendo un misterio en muchos aspectos.