La ministra y el desempleo en Cádiz

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visitó ayer el Ayuntamiento de Cádiz donde mantuvo un encuentro con el alcalde de la capital, José María González, y con representantes del sector del metal en la Bahía. Llevaba años la ciudad reclamando la visita de la titular de Trabajo, en una Bahía y en una provincia que soporta históricamente las tasas de desempleo más alta de España y de buena parte de Europa. Sólo ahora, a un paso de las elecciones municipales, a dos de las generales y en pleno proceso de creación de Sumar, la alternativa política auspiciada por Díaz, la ministra ha encontrado hueco en su agenda para reunirse con este colectivo laboral. La vicepresidenta se marchó de Cádiz, y de este encuentro, lanzando dos mensajes que no dejan de sorprender, y preocupar. Por una parte, afirmó que "las cifras de desempleo en Cádiz son absolutamente inaceptables", para después anunciar "una mirada específica" del Gobierno de Pedro Sánchez para abordar la situación y buscar las posibles soluciones. Anuncio que además ha calificado como "una tarea urgente". ¿Acaso acaba de descubrir ahora Yolanda Díaz estas cifras? ¿No sabe que la tragedia del desempleo en Cádiz se cuenta por décadas? ¿Cómo puede decir que es una 'tarea urgente' abordar soluciones para este problema cuando la sociedad gaditana lleva años, décadas, esperando una actuación contundente del Estado para reducir estadísticas tan negras? Ya puestos, ha tenido varios años, como ministra, para lanzar estas políticas de empleo y no esperar al final. Y si está dispuesta a actuar, por fin, ahí está el desarrollo de Lógica, en Las Aletas: buena oportunidad para que el Estado haga esa apuesta decisiva que la vicepresidenta anuncia, ahora, para Cádiz. Sorprendentemente, o no, en su rápida visita a la capital, la vicepresidenta no ha tenido hueco para reunirse con los empresarios de la tierra, lo que supone ignorar a una de las patas esenciales del desarrollo económico.