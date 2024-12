Mejorar la sanidad pública es un reto para todos

El Plan de Garantía Sanitaria que puso en marcha el Gobierno andaluz en febrero, dotado con 283 millones de euros, parece que comienza a dar sus frutos, aunque los sindicatos no terminan de creérselo del todo. El tiempo de espera para poder ser operado en un hospital del SAS se ha visto reducido, gracias a las distintas iniciativas puestas en marcha por la Junta, de 150 a 120 días. Y en el mismo orden, la Consejería de Salud asegura que más de 60.000 pacientes de los inicialmente previstos han pasado por el quirófano, lo que sin duda ha ayudado a desatascar las listas de los andaluces que esperan una intervención. En paralelo, la Junta ha aprobado la mayor oferta de empleo público con casi 13.500 plazas para distintas categorías, a fin de estabilizar la mayor parte de la plantilla de sanitarios y tratar de evitar, en la medida de lo posible, la fuga de batas blancas.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, se ha comprometido a ofrecer una respuesta a las necesidades de la población andaluza en esta legislatura. Se propone recuperar la autoestima del personal y a la vez garantizar que la Atención Primaria recobre su pulso. Sin duda, el gran desafío de nuestra sanidad pública para esta legislatura. Para ello, su equipo asegura que los andaluces que pidan cita al médico tardarán menos de 72 horas en ser atendidos por un facultativo, aunque sea por teléfono y no siempre por su médico de cabecera. El proyecto piloto ya está en marcha en algunos centros y no pocos profesionales lo ven imposible. Tal vez no sea fácil, pero con su compromiso y si los usuarios no abusan de su centro de salud, será más sencillo alcanzar el objetivo. Frente a una demanda infinita y en no pocos casos más que injustificada, es imposible tener éxito, por muchos recursos humanos y económicos que ponga la Administración andaluza encima de la mesa.