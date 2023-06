Una injerencia y un absurdo

La pretendida visita que iba a realizar a España una delegación del Parlamento de Alemania para evaluar las políticas que se aplican en relación con los regadíos en el sector de la fresa de Huelva y su impacto en la situación hídrica del Parque Nacional de Doñana era una injerencia intolerable y un absurdo político. Llevando el asunto hasta los límites de lo grotesco, es como si una delegación de diputados españoles se hubiese trasladado a Alemania para comprobar in situ si los coches fabricados por Volkswagen incumplían las regulaciones sobre emisiones contaminantes. Finalmente se ha impuesto la racionalidad y con la delegación ya en Madrid se ha suspendido el programa de entrevistas concertado con autoridades de los gobiernos central y de Andalucía y con miembros de la comunidad científica. La delegación alemana ha explicado que dada la controversia política que se ha creado en torno a este viaje y por la afectación que podría tener a las relaciones entre los dos países era conveniente la cancelación. Nada que objetar. Lo extraño es que se haya llegado a esta situación sin que por parte de los gobiernos implicados o incluso del Congreso de los Diputados no se hubiese puesto de relieve lo inconveniente de la iniciativa. Como se ha señalado en estas páginas a lo largo de las últimas semanas, la batalla política en torno a Doñana está alcanzando unas dimensiones que escapan a cualquier planteamiento lógico. Es cierto que por parte de la Junta no se midió bien el impacto de la proposición de ley para legalizar regadíos en la zona, pero el nivel que ha alcanzado la controversia está causando un perjuicio grave a un sector que tiene la mayor parte de sus explotaciones lejos del Parque Nacional y que ha demostrado a lo largo de los últimos años una enorme capacidad de inversión y emprendimiento para hacer sostenibles sus producciones. La visita de la delegación alemana era un disparate más que sumar a los muchos que se están produciendo en torno a esta cuestión.