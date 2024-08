Hay que anticipar los planes contra el virus del Nilo

Hace más de 10 años que se detectó la circulación del virus del Nilo Occidental en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y desde hace un lustro se vienen aplicando algunas estrategias para controlar a su principal vector –el mosquito común–, que no siempre han dado resultados. Tal parece el caso de lo sucedido este verano en municipios como La Puebla del Río y Coria, de Sevilla, donde han fallecido tres personas por esta infección, todas ellas de edad avanzada. Aunque el contagio por el mosquito sólo provoca síntomas graves en el 1% de los infectados, el temor y las molestias en la población son lógicos, y más si la proliferación de este insecto es de tal magnitud que obliga a refugiarse en las casas a la hora del atardecer, que es, precisamente, cuando comienza a refrescar. El estallido de este verano está relacionado con el cultivo del arroz, que ha vuelto a sembrarse en mayo y junio en algunas zonas después de años de sequía. En las últimas semanas se ha estado fumigando de emergencia en algunos pueblos, lo que ha traído un alivio para las zonas más afectadas. No obstante, consideramos que esta es una situación que debían haber previsto tanto la Junta como los municipios. Como ejemplo, sirva lo que sucede en la provincia de Huelva, donde su Diputación cuenta con un programa desde hace años que fumiga al mosquito durante su proceso larvario, cuando es más fácil de localizar. Entendemos que era esto lo que debía haber pasado en las de Sevilla y Cádiz, una vez que se tenía la constancia de que el cultivo del arroz se iba a reanudar. La certeza que deben promover estos planes es que el virus está instalado en las poblaciones de aves acuáticas locales, no se trata ya de migradoras ocasionales, por lo que el virus ha quedado establecido.