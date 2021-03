El fracaso europeo en la campaña de vacunación

A estas alturas ya se puede decir que la campaña de vacunación contra el coronavirus en Europa está resultando un auténtico fracaso, más si se compara con otros países como Reino Unido, Israel o Estados Unidos, por citar sólo algunos. Los datos indican que el ritmo de vacunación es excesivamente lento, ya que en la actualidad, cuando han transcurrido tres meses del inicio de la campaña, apenas han recibido una dosis sólo una de cada diez personas. Cada vez parece más lejos, por no decir imposible, el objetivo de conseguir una cierta inmunidad de rebaño para el verano. Frente a esta lentitud de dinosaurio de la Unión Europea llama la atención el caso de Israel, paradigma de administración eficaz en este asunto. En la actualidad ya han vacunado al 40% de la población. Las cifras dejan a la Unión Europea y a España en muy mal lugar, incluso por detrás de países con índices de desarrollo muy inferiores. Según datos de Statitsa, a fecha de 20 de marzo de 2021, Israel se posicionaba como el país con una mayor cobertura de vacunación, con casi 112 dosis administradas por cada 100 habitantes. Le seguían Emiratos Árabes Unidos y Chile con 72,6 y 44,3, respectivamente. Por su parte, Reino Unido llegaba a las 42,7. El país mejor posicionado de la UE era Hungría, con 21,1 dosis por cada 100 habitantes y España apenas llegaba a las 12,8. Estos datos no dejan en muy buen lugar a una UE que ha sido incapaz no sólo de articular una respuesta unitaria al coronavirus, sino que está fracasando en cuestiones logísticas elementales, por mucho que se intente culpar a la maldad de los laboratorios en esta cuestión. No estamos hablando de una cuestión menor, porque este fracaso puede aumentar aún más la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones europeas. De hecho, no pocos partidarios británicos a favor del Brexit habrán visto confirmado su voto al comparar los resultados en la lucha contra la pandemia obtenidos por Bruselas con los de Londres. La UE y sus gobiernos nacionales deberían hacer una seria reflexión al respecto.