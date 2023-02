Una ficción de Gobierno

En los meses que quedan hasta el agotamiento natural de la legislatura, el próximo diciembre, España no va a tener un Gobierno. Va a tener ministros enfrentados, incapaces de dialogar entre sí y divididos en dos sectores irreconciliables. Pedro Sánchez ha perdido, en la práctica, la capacidad de interlocución con Podemos, la fuerza política que se sienta con él cada semana en el Consejo de Ministros. En estas condiciones, la petición realizada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de acabar ya con esta farsa y llamar cuanto antes a los españoles a las urnas es pertinente y debería abrir un debate nacional sobre la cuestión. Ya ni el propio Sánchez, capaz de ejercicios de prestidigitación dialéctica muy notables, es capaz de mantener la ficción, aunque permanece encastillado en aguantar una situación que hace aguas por todas partes. El espectáculo de la ley del sólo sí es sí ha marcado un punto de no retorno, pero antecedentes de nula coordinación y de peleas no faltan precisamente en el primer Ejecutivo de coalición de la democracia española. Ambos socios piensan ya sólo en las elecciones y las urgencias del país quedan en un segundo o tercer planos. Pero no están las cosas ni en España ni en su entorno europeo para perder ni un solo día en pulsos internos ni en enfrentamientos estériles. Cuanto antes termine esta ficción, mejor. Y cuanto antes los ciudadanos clarifiquen la situación de la única forma que pueden hacerlo, que es votando, más pronto se podrán afrontar los retos que tiene por delante el país. Es normal que cuando se acercan unas elecciones la agenda del Gobierno quede condicionada por la consulta. Lo que no es normal es que el Ejecutivo pierda los papeles y la capacidad de actuación de la forma tan flagrante y escandalosa y que vaya a afrontar en estas condiciones un turno de Presidencia de la Unión Europea.