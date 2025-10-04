Fallos inaceptables en el cribado

Si hay un programa eficaz, que ahorra un importante gasto sanitario a las arcas públicas y se traduce a medio y largo plazo en mejor salud para los ciudadanos, es la prevención. Sin duda, se trata del único camino posible por el que también ha decidido transitar la Junta en Andalucía. Las vacunas y la detección precoz de las enfermedades suponen una labor constante por parte del SAS, con notables esfuerzos de su personal para localizar e incluso vencer, en algunos casos, las posibles resistencias de los usuarios a someterse a unas pruebas cuando teóricamente se trata de personas sanas. El sistema ha errado con estrépito y será necesario dar en las próximas semanas pasos importantes para recuperar la confianza. Porque justamente se ha producido ante una de las enfermedades que mayor temor suscita entre las mujeres, como es el cáncer de mama. Resulta inaceptable que se atribuya a errores administrativos, informáticos o, simplemente, falta de comunicación entre departamentos de la propia Consejería de Salud. El grave escenario obliga ahora a llamar de urgencia a unas dos mil usuarias que se sometieron a un cribado cuyos resultados no fueron concluyentes y a las que no se les informó del diagnóstico. Siguieron en vigilancia sin ser avisadas. Es la gota que colma el vaso de una deficiente gestión del Gobierno andaluz en materia de sanidad durante el actual mandato de Juanma Moreno, que tampoco ha estado acertado en la elección de los consejeros que ha nombrado para encontrar remedios. Rocío Hernández ya ha dado muestras con anterioridad de que esta compleja asignatura sobrepasa su capacidad de gestión. Escudarse en la trifulca política para restarle importancia, cuando a diario resuenan testimonios estremecedores de mujeres que vivían en la ignorancia y toparon finalmente con la enfermedad, merece la reprobación. Ante estos casos sólo cabe pedir perdón, revisar todos los protocolos para que no pueda volver a repetirse y asumir la responsabilidad.