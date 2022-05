El empleo bien, la economía mal

Buenas noticias para el empleo en España y especialmente positivas en Andalucía, donde se vuelve a batir en abril un récord absoluto de afiliados a la Seguridad Social con 41.304 nuevos cotizantes, elevando la cifra total a 2.287.746. La recuperación de la industria y la construcción tras el parón que supuso el mes anterior la huelga de transportistas y la magnífica evolución de la hostelería y el turismo por la Semana Santa, a las puertas de una temporada alta que puede ser espectacular, explica este repunte del empleo acompañado, aunque en porcentajes menores, por el número de personas que están inscritas como demandantes de un puesto de trabajo. Las buenas noticias llegan, además, en un momento en el que el aumento disparado de la inflación y las consecuencias directas de la guerra de Ucrania han obligado a recortar todas las previsiones de crecimiento económico; en el caso de España el Gobierno ha tenido que bajar casi a la mitad las expectativas de recuperación del PIB de este año. Estamos pues en un contexto en que, aunque se crea empleo, la economía presenta problemas que no se resolverán hasta que la situación internacional se normalice y no parece que ello vaya a pasar en el corto plazo. En Andalucía, por las debilidades estructurales que arrastra, la repercusión de esta situación no es menor. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) avanzó el martes que la economía regional ha registrado un frenazo en seco y que el parón ha sido incluso algo superior al que se ha registrado en el conjunto del país: crecimiento de un 0,1% del PIB andaluz en el primer trimestre frente a un 0,3% del español. En un mundo cada vez más interconectado, lo que pase en Andalucía dependerá de cómo evolucione el contexto mundial, pero la fuerte creación de empleo del cuarto mes del año permite albergar esperanzas, sin echar las campanas al vuelo, de que tenemos por delante un buen verano.