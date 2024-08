Emancipación casi imposible

No es novedoso que la comunidad autónoma salga malparada en las encuestas nacionales. Las comparativas económicas evidencian que los avances son insuficientes y que la región no ataja la brecha con las medias estatales y, por tanto, tampoco se acerca a los datos de las autonomías más avanzadas. El Consejo de la Juventud de España daba a conocer esta semana su último informe sobre la emancipación de los jóvenes de hasta 34 años. Un problema que no atañe sólo a España sino que preocupa a toda la Unión Europea. Pero en Andalucía se agudiza. A finales de 2023, únicamente un 14,2% de los encuestados en la comunidad habían logrado independizarse de sus padres, el cuarto peor porcentaje del país. El escenario es similar al que se registraba a finales de 2022, pero supone un retroceso de 10 puntos respecto al índice de 2008, cuando comenzó la última gran crisis económica que más tarde remató la pandemia. La razón de estos números son los salarios. Los jóvenes andaluces, según el citado organismo, perciben los terceros más bajos de España, con el contrapunto de sufrir un 30,6% de paro, el más alto. El sueldo medio estimado es de 856 euros, por lo que descontando la vivienda, sólo dispondrían de 176,80 euros mensuales para adquirir suministros y cubrir sus gastos. Y las estadísticas son dispares porque si un alquiler en Jaén asciende a 464 euros, en Málaga se dispara de media por encima de los 1.100. Y ni siquiera hay arrendamientos de habitaciones a precios asequible. El desempleo juvenil y la vivienda –con una nueva ley en trámite– son dos de los objetivos que se marcó el presidente andaluz para el nuevo curso. Pero no siempre las administraciones reaccionan con agilidad. Este caldo de cultivo favorece los desafectos y la desconfianza en los gobiernos y la política. Y facilita el enganche a las soluciones populistas. El futuro corresponde a la juventud y no puede significar sinónimo de desesperanza.