Un poco más de dinero para los ayuntamientos

Poco más de un fin de semana ha tardado el Ministerio de Hacienda en rectificar su posición ante la utilización de los remanentes municipales. Una rectificación que se produce sólo en parte, porque lo cierto es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite utilizar superávit de años pasados a los ayuntamientos sin incurrir en un déficit que tienen prohibido. De un lado, la ministra María Jesús Montero admite un error de confianza en la negociación y adelanta una nueva propuesta que soluciona sólo en parte este blindaje de la ortodoxia fiscal. Los ayuntamientos podrán suspender la llamada regla de gasto durante 2020 y utilizar los superávits de 2018 y 2019. Además, este nuevo real decreto recupera las ayudas a los municipios sin superávit, de los que cabe recordar que en buena parte están en Andalucía. Muchos municipios de Cádiz y, en menor medida, de Sevilla y Málaga no cuentan con estos remanentes porque su situación financiera sigue siendo mala al día de hoy. El nuevo decreto puede liberar unos 3.000 millones de euros, por lo que se queda muy lejos de los más de 15.000 millones de euros que tienen los ayuntamientos en los bancos como remanentes. Todos los partidos de la oposición lograron tumbar el decreto de María Jesús Montero, pero también es hora de que los alcaldes, de modo independiente, valoren si esto les ha merecido la pena. Es cierto que había que entregar el dinero al Gobierno central, que lo devolvería como un préstamo en 15 años con intereses que no existen en el mercado, pero o se reforma la ley o no hay modo de que esos fondos puedan emplearse para otra cosa que pagar deudas. Es importante que el Gobierno central explore todas las vías legales, porque éste es un momento en el que todas las administraciones necesitan más dinero, y estos remanentes son unos fondos que no suponen exceso de gasto sin se emplean en proyectos que no generen estructuras. No son sólo los ayuntamientos, el dinero municipal que hay depositado equivale a algo más del 1% del PIB de España en 2019. Todos los partidos deben hacer un esfuerzo, e ir un poco más allá.