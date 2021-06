¿Y después del indulto qué?

Hay cierto optimismo en el Gobierno de Pedro Sánchez después de que el líder de ERC Oriol Junqueras haya escrito una carta a una televisión privada en la que apoya el indulto de los presos del procés y, en cierta medida, reconoce el fracaso de la vía unilateral para alcanzar la independencia de Cataluña. Junqueras marca distancia con la derecha nacionalista (la misma con la que ERC forma Gobierno en Cataluña) y parece dispuesto a facilitar el diálogo que el Ejecutivo quiere abrir con los soberanistas catalanes para volver a la "normalidad" en una región que, desde hace ya años, vive en una continua agitación social y política, de la que son exclusivamente responsables los que apoyaron el procés. Pero cualquier exceso de optimismo por parte del Ejecutivo central sería un completo error. Si algo ha demostrado el independentismo catalán es una inestabilidad considerable en sus principios y estrategias. Formado por partidos muy diversos, desde los extremistas de izquierdas de la CUP hasta los conservadores provenientes de la antigua Convergència, el soberanismo es una realidad que no pocas veces se muestra contradictoria, más allá de cuatro principios ultranacionalistas. Además, como el propio Junqueras reconoce en su carta, en los próximos años los partidarios de separar Cataluña del resto de España van a trabajar duro para ampliar más la base social del independentismo. "Necesitamos ser más; una mayoría incontestable, plural y transversal", asegura el líder de ERC en la carta. Ante esto, la pregunta es qué va a hacer el Gobierno más allá de apaciguar los ánimos del soberanismo con los indultos y alguna medida más que todavía no nos ha explicado pero que, seguro, será polémica. Es decir, ¿qué piensa hacer el Gobierno de Sánchez para aumentar la base del constitucionalismo, de las personas que quieren seguir perteneciendo a España no sólo por comodidad, sino por convencimiento y afecto al país de todos? Eso es lo que queremos que explique Sánchez. Imaginamos que todo no será ceder ante los que intentaron volar la democracia española por mucho que ahora estén arrepentidos.