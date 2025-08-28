El declive del poder europeo

La Unión Europea (UE) no es un actor de peso en ninguno de los tres grandes asuntos internacionales de estos años: ni en la guerra de Ucrania ni en la de Gaza ni en la batalla por los aranceles está jugando el liderazgo que tuvo hace dos décadas. Aunque su poder no residía en su fuerza militar, sí era un interlocutor de prestigio con una historia detrás que era escuchado y gozaba de capacidad para la acción. Lejos de eso, lo que viene sucediendo este verano es aún más grave. No es ninguna anécdota que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya alardeado, aunque sea en broma, de que los líderes continentales se refieren a él como “el presidente de Europa”. La UE ha aprobado 18 paquetes de sanciones contra Rusia y ha movilizado 124.000 millones de euros a favor de Ucrania, pero Trump quiere desentenderse de las garantías que Kiev necesita en caso de que se alcance un acuerdo con Moscú. Estados Unidos no quiere enviar tropas y los países europeos están divididos entre los que están a favor de un despliegue, como Francia y Reino Unido, y los que no quieren adquirir ese compromiso de seguridad. Putin ha conseguido soslayar a Europa con una relación bilateral con Trump. En el caso de Gaza, la UE ha sido incapaz de mostrarse con una sola voz ante las atrocidades que el Gobierno de Netanyahu está perpetrando en la Franja. Trump está afeando, por el contrario, a los dirigentes europeos que están criticando la escalada israelí, lo que ya ha provocado un conflicto diplomático con Francia, en lo que es una muestra de la injerencia con la que el presidente norteamericano se maneja en los asuntos europeos. Y lo peor ha sido la negociación comercial de los aranceles, en los que la UE ha aceptado un gravamen del 15% sin apenas contrapartida. La escenificación del acuerdo, que tuvo lugar en un campo de golf propiedad de Trump en Escocia, es la mejor muestra del triste papel que Bruselas ha jugado ante la posición de fuerza de Washington.