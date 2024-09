Sin cuentas y sin respaldos suficientes

El Gobierno cuenta con este mes de plazo para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025 ante el Congreso, y antes debe volver a enviar la senda de estabilidad, que fue rechazada en julio por el apoyo de los siete diputados de Junts al rechazo de la oposición. Aunque la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha manifestado que la intención es que haya Presupuesto, la inestabilidad del bloque de la investidura hace pensar que esto no será posible, con lo que España prorrogará por segunda vez las cuentas de 2023. De hecho, eso es lo que se viene admitiendo en privado en el Gobierno, que no hay una mayoría para las cuentas, debido a la crisis de liderazgo que se ha abierto tanto en Junts como en ERC, pero entendemos que eso es sólo un argumento accesorio al hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez carece de los apoyos necesarios para mantener la legislatura. O que sólo los reunirá si es para beneficiar, una vez más, los intereses particulares y personales de los independentistas. Esta semana ha quedado claro en la Diputación Permanente del Congreso que Junts no tiene ningún compromiso con el PSOE más allá de sus exclusivas reclamaciones. Aunque la prórroga del Presupuesto se puede salvar, técnicamente, entre otras razones porque el PIB previsto es superior al de hace dos años y, por tanto, la recaudación, queda un resquicio de duda sobre su legalidad, lo que lleva a pensar que estos terminarán en el Tribunal Constitucional. En 2019 sí se convocaron elecciones generales al constatar que no había opciones para un nuevo Presupuesto, esta vez parece que no ocurrirá, pero la legislatura se mantiene con el único guion de una particularísima agenda catalana.