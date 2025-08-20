Clase de diplomacia y escasas garantías

La Casa Blanca vivió este lunes un curioso baile diplomático en el que todos los actores –siete líderes europeos más Zelenski– halagaron a Trump como estrategia para que el presidente de los Estados Unidos se desapegue de las posiciones de Putin sobre el futuro de Ucrania. Sólo el canciller alemán, Friedrich Merz, enfadó un poco al magnate americano cuando solicitó un alto el fuego como paso previo a la paz, aunque Macron también se sumó a ello. Zelenski dejó su habitual vestimenta militar para colocarse una chaqueta negra que pareciera más apropiada al inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, el acompañamiento de líderes europeos a Zelenski, entre los que no se encuentra el español Pedro Sánchez, surtió efecto. Trump expuso las peticiones territoriales de Putin sobre la región del Donbás y Crimea, pero no exigió una entrega a Kiev, aunque las garantías de seguridad que sigue dando a Ucrania son vagas. Algunos líderes europeos, como Meloni, proponen que Ucrania quede amparada por la Unión Europea y los países de la OTAN, pero sin formar parte de la Alianza Atlántica, una integración que ahora parece disolverse porque Putin la considera una línea roja. Lo positivo de estos encuentros es que la negociación sigue sin volcarse sobre la tesis rusa. Trump cree que es posible reunir a Putin y Zelenski, lo que supondría un paso crucial, pero no definitivo. A este acuerdo le faltan muchas horas de conversación y propuestas; no es fácil que Ucrania pueda encajar, constitucionalmente, una entrega de parte de su territorio sin obtener, además, una garantía seria de que ahí se detendrán las ansias expansionistas del autócrata ruso. Putin sigue atacando objetivos civiles. Horas antes de la cumbre de la Casa Blanca, drones y misiles balísticos rusos mataron a varias personas; entre éstas, a dos niños. Por eso, y porque el camino aún no se ha recorrido, Merz y Macron exigen un alto el fuego previo.