Caso Ábalos: hacen falta muchas explicaciones

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por la presunta existencia de una red de cobro de comisiones ilegales en el entorno del Gobierno y del PSOE ha citado a declarar de nuevo la próxima semana al ex ministro y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, y al que fuera su asesor, el también investigado Koldo García. La citación se produce después de que se conociera un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del que fuera un estrecho colaborador del presidente Pedro Sánchez. El magistrado basa su citación en que el documento elaborado por los agentes viene a profundizar los indicios de criminalidad que están en la base de la investigación sumarial de que ambos podrían haber estado recibiendo “indistintamente” ingresos irregulares y opacos que pudieran ser el pago de comisiones por el amaño de adjudicaciones de obras públicas. Sin cuestionar el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, cada nuevo informe de la UCO apuntala con mayor fuerza la tesis de que Ábalos, Koldo y Santos Cerdán estaban en la cúpula de una red organizada para hacerse con cuantiosas cantidades pagadas por las empresas que recibían adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Con lo que ya hay encima de la mesa sorprende la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo y del PSOE, más allá de algunas excusas pueriles, como ha hecho la dirección socialista para explicar la existencia de sobres con fuertes cantidades de efectivo. Las excusas dadas hasta ahora no alejan la posibilidad de que, al mismo tiempo que los investigados se lucraban, parte de las mordidas llegaran al Partido Socialista. Al contrario, lo que hace el informe de la UCO es apuntar hacia esa posibilidad. Este caso se ha convertido, por derecho propio, en una investigación que se dirige directamente al núcleo del Gobierno y del partido que lo sustenta. La falta de explicaciones no hace más que ahondar la sospecha que ya está instalada en la opinión pública.