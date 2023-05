La campaña que se inició la pasada medianoche tiene un componente de cercanía que en Andalucía, al tener sólo carácter municipal las elecciones convocadas, se acentúa. Es inevitable que la situación nacional se incorpore de una u otra forma al debate que va a sobrevolar la campaña. Atravesamos un periodo de efervescencia política derivada de la sensación existente en la opinión pública, avalada por la casi totalidad de las encuestas que se publican, de que estamos en un final de ciclo. En el horizonte se dibuja un posible cambio de inquilino en el Palacio de la Moncloa para final de año y ello condiciona toda la discusión política nacional. Pero no está de más recordar de nuevo que lo que se va a dilucidar el próximo domingo 28 en las urnas no es el contexto nacional, sino el más estrictamente local. No concurren a estas elecciones las expectativas de Alberto Núñez Feijóo de alcanzar la Presidencia del Gobierno ni se examina el funcionamiento de la coalición que ha presidido Pedro Sánchez ni sus alianzas parlamentarias. Todo eso toca en las elecciones generales del próximo diciembre que pondrán fin a una legislatura llena de anomalías políticas. Nadie puede evitar que las cuestiones nacionales influyan en el ánimo del votante y así va a ser con mayor o menor intensidad. Pero lo que de verdad se somete a escrutinio ciudadano es la micropolítica local y la idoneidad de la persona que se presenta para ocupar o revalidar la Alcaldía. Siempre se dice que la política local es la más pegada al día a día del ciudadano y esto es una evidencia que no merece más desarrollo. Es, por tanto, el momento de mirar hacia lo más cercano cuando se trata de reflexionar el voto. La pregunta de estas elecciones no es si se prefiere al frente del Gobierno al líder del PP o del PSOE. Frente a esta cabe contraponer una cuestión más directa: ¿está su calle limpia?