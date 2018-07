El bipartidismo aguanta, pero todo ha cambiadoFalsa cruzada del taxiEl misterio del recibo de la luz

Poco a poco se va despejando una de las principales incógnitas de la política española de los últimos tiempos: ¿Desplazarían los llamados partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, a PSOE y PP, las dos formaciones que desde 1982 se han turnado en el poder en lo que se ha denominado el bipartidismo imperfecto? La respuesta, por ahora, es negativa, como desvela una encuesta de Metroscopia realizada para este periódico y que ya recoge el relevo de Mariano Rajoy como presidente del PP por Pablo Casado.

La encuesta señala que, si se hoy se celebrasen unas elecciones generales, el partido más votado sería el PSOE (17,3%) seguido del PP (15,6%), Ciudadanos (12,6%) y Podemos (11,6%). Es decir, el bipartidismo aguanta pese a la crisis en la que se sumió con la llegada de la recesión económica y el procés catalán, aunque también queda claro que los partidos emergentes han llegado para quedarse y no han sido un fenómeno pasajero en la política española.

En la encuesta se observa que, por ahora, el PSOE rentabiliza en intención de voto la moción de censura y su llegada a La Moncloa, y que el PP, aunque aguanta como segundo partido, sufre un retroceso en sus apoyos, probablemente en castigo por los múltiples casos de corrupción que mantiene abiertos. Ciudadanos, por su parte, obtiene un resultado agridulce. Mejoraría notablemente los resultados de la generales de 2016 (de un 9% a un 12,6%) pero queda muy lejos de ese primer puesto en el que muchas encuestas le situaban antes de la moción de censura. Aun así, se encuentra muy cerca de su principal oponente en el control del centro-derecha español, el PP. El que sufriría un descalabro es Podemos, que retrocedería con respecto a sus resultados en 2016 (de un 14,6% a un 11,6%) y queda muy lejos de su competidor por el control de la izquierda, el PSOE. Una buena parte de su voto más moderado está migrando a un Partido Socialista que, además, puede convocar las elecciones cuando más le convenga, como sin duda hará.

ESTÁ claro que al ataque, contra gobiernos municipales, nacionales o europeos, funciona muy bien el sector del taxi para proteger sus derechos. Pero me pregunto por qué no hacen el mismo énfasis en defensa; modernizándose. Lo que se les da bien es tomar Barcelona, o improvisar huelgas en Madrid y Málaga en apoyo a la revuelta de sus colegas catalanes. La falsa cruzada de los taxistas ha llegado a un punto de violencia, con asalto a coches ocupados por niños, vuelco de vehículos de la competencia y agresiones a conductores, que merece algo más que paños calientes. Ya pasaron hechos similares en la Feria de Sevilla y en la de Málaga de 2017 hubo una huelga de cuatro días.

En Barcelona reclaman que haya una licencia de alquiler de vehículo con conductor (VTC) por cada 30 de taxi, como marca la ley, y no una por cada diez como ocurre en la ciudad condal. O una por cada cuatro como pasa en Madrid o Málaga. Hay además una gran demanda de nuevas licencias, con el aplauso del público: de la alta de aceptación de las VTC entre sus clientes deberían tomar nota las organizaciones de taxistas. Esta guerra contra las aplicaciones modernas es consecuencia de una directiva europea promovida por un político liberal holandés, Frits Bolkestein. Cuando fue comisario de Mercado Interior, planteó la directiva que lleva su nombre sobre liberalización de los servicios públicos en la UE. La propuso en 2004 y entró en vigor en diciembre de 2009.

Tanta batalla de los taxistas contra las VTC, pone el foco en el modelo de negocio de Cabify o Uber. Un servicio muy apreciado por los consumidores. Funciona desde una aplicación que se descarga en el móvil. El usuario se registra y cuando solicita ir a destino preciso le aparece la tarifa. No funciona por tiempo, sino por distancia. El cliente sabe la matrícula del coche y el nombre del conductor y puede seguir el recorrido en todo momento. La indumentaria y el confort están por muy por encima de la media. Recursos que están al alcance de cualquiera; también de los taxis.

Este sector debería autorregularse, pero no se mira al espejo. Hay taxis que son coches estupendos, bien equipados, limpios, con conductores amables. Pero hay otros que dejan mucho que desear en todos esos aspectos. ¡Y cuestan lo mismo! Lo que significa que están haciendo una competencia desleal a los taxistas más profesionales. Igual cabe decir de las amenazas y coacciones que un colectivo determinado ejerce sobre el resto de sus colegas en el aeropuerto de Sevilla. Se han autoatribuido el monopolio de esa parada y no hay manera de desmontar el cártel. Coger como rehenes a viajeros de trenes y aviones, o a una ciudad entera, no va a hacer pervivir un modelo de negocio que se ha quedado antiguo.

Hay mucho que pueden hacer los taxistas por su sector. Su oficio necesita una adaptación. Y su violencia es inaceptable.

EL recibo de la luz se ha convertido en uno de los misterios insondables del universo. Falta encabezarlo con el latinazgo Lux est umbra Dei: "La luz es la sombra de Dios". Por más atención que pongo me deja absolutamente a oscuras. Me sucede como con las películas de Bergman, los libros de Foster Wallace, la Santísima Trinidad (esa cumbre de la fantaciencia), la inestabilidad del protón o los discursos de Carmen Calvo. Tras repetir varias veces la lectura sólo consigo entender mi nombre. Peaje de acceso, kWh, margen de comercialización, potencia contratada, incentivos a las renovables. La papela es un jeroglífico que supera a la letra chica de los contratos bancarios y parece escrita por Tesla o el joven Einstein. Indigna la carestía de la electricidad en un país que impuso un impuesto al sol y dificultó el autoabastecimiento energético. Y cunde la sospecha de que la redacción criptográfica responde a una estrategia basada en el prestigio de lo incomprensible, está diseñada para disparar el beneficio de las grandes compañías dotadas de amplias puertas giratorias. ¡En cualquier otro país saltarían chispas! El Gobierno debe evitar que, en vez de la factura, nos envíen un enigma. Pagaríamos el mismo pastizal. Pero nos ahorrarían la humillación de sentir que tenemos menos luces que un barco pirata.