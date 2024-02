El mapa universitario andaluz experimentará en los próximos años una importante transformación con el aumento del peso de los centros privados. Actualmente, existen en la comunidad 10 universidades (nueve públicas y una privada), pero todo está ya preparado para que entren en funcionamiento cuatro centros privados más. De hecho, durante el próximo curso 2024-2025 arrancarán el CEU-Fernando III, en Sevilla, y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea (Utamed), una universidad online que tendrá su sede en Málaga. No estamos ante un fenómeno exclusivo de Andalucía. Si las primeras décadas de la democracia en España se experimentó un espectacular aumento de las universidades públicas para dar satisfacción al aumento de la demanda de estudios superiores, muy vinculado al desarrollo de las clases medias iniciado en los años sesenta, el arranque del siglo XXI se ha caracterizado por el aumento del sector privado. En esta cuestión, España no hace más que homologarse a los países que poseen los sistemas universitarios más potentes del mundo, donde las universidades públicas y privadas conviven y compiten. Es muy importante que todo el mundo comprenda que el auge de la universidad privada es una oportunidad de mejora para el sistema de enseñanza superior, no lo contrario. Pretender proteger a las universidades públicas impidiendo el desarrollo de las privadas sería un inmenso error que pagaríamos todos los ciudadanos. España y Andalucía necesitan una educación superior pública de primerísima calidad, pero esto no se consigue castrando a la competencia, sino mejorando las infraestructuras, los sistemas de enseñanza y el profesorado. Asimismo, las universidades privadas no pueden convertirse en meros expendedores de títulos superiores para los sectores de la sociedad más pudiente. Es misión de la Administración pública –y de los propios centros– garantizar la calidad de la enseñanza en las universidades privadas. Como en otros ámbitos, la competencia entre los dos sectores será beneficioso para todos.