El atasco del Bono Joven de Alquiler

Uno de los grandes fracasos de la España de los últimos tiempos es la gran dificultad de los jóvenes para acceder a la vivienda, aunque sea en régimen de alquiler (sistema que, por otra parte, es el preferido por este segmento de la población en los países europeos de nuestro entorno). Las causas para esta frustración son numerosas y demasiado complejas para analizarlas en este espacio, pero es evidente que la precariedad de nuestro empleo y un mercado inmobiliario que dificulta el alquiler a las personas con pocos recursos –como suelen ser los más jóvenes– no facilitan la cuestión. No hablamos de un asunto baladí. Cualquier proyecto de vida, tanto familiar como en solitario, pasa necesariamente por el acceso a una vivienda que permita a su usuario emanciparse de su entorno familiar. Frente a este problema el Gobierno central aprobó el pasado año con carácter urgente el Bono Joven de Alquiler, que sería gestionado por las comunidades autónomas. En noviembre de 2022, un total de 17.000 jóvenes andaluces había solicitado dicha ayuda y no fueron pocos los que dieron el paso de la emancipación pensando que su tramitación iba a ser rápida. Craso error. A día de hoy, sólo 1.600 ayudas han sido abonadas, según las fuentes de la misma Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. El atasco es tal que el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, ha tenido que pedir perdón a los jóvenes afectados, muchos de ellos desesperados. La causa, según Moreno, se debe a un error en la figura administrativa elegida para la gestión de dichas ayudas. La Junta afirma que se ha puesto en marcha un plan de choque con 57 funcionarios dedicados exclusivamente a tramitar las solicitudes del Bono Joven de Alquiler. No ponemos en duda la buena voluntad de la Junta, pero es inevitable la pregunta de cómo una administración con tantos recursos humanos y técnicos ha podido cometer tal error. Es necesario que, una vez que se solucione el atasco, se depuren responsabilidades y se garantice que no se volverá a producir.