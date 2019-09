Zona Franca cierra una etapa negra

La sentencia del caso Quality Food, aunque no suponga el carpetazo definitivo a este largo pleito, dado que es más que probable que se presenten recursos por varias de las partes, sí que viene a despejar el horizonte de la Zona Franca, cuya imagen se ha visto muy dañada por la corrupción, durante casi dos décadas, tanto por este juicio como por el caso Rilco. En este asunto, el ex delegado de la Zona Franca, Manuel Rodríguez de Castro, acabó en prisión, condenado a 8 años de cárcel, por malversación, fraude y un delito de prevaricación administrativa. Non en vano, fue él quien ideó una trama para desviar fondos públicos bajo el pretexto de la creación de una plataforma de comercio electrónico con Iberoamérica que nunca llegó a funcionar.

Miguel Osuna, que fue su sucesor en la Zona Franca tras este escándalo y la forzada dimisión de Rodríguez de Castro, quedó exonerado en el caso Rilco, que ya cuenta con sentencia firme, pero se vio de nuevo ante la Justicia con el de Quality Food, pese a ser el primero que demandó al empresario Manuel García Gallardo por irregularidades en la gestión de esta empresa de comida envasada dirigida, sobre todo, a comedores escolares y al Ministerio de Defensa. García Gallardo y Osuna iniciaron una relación casi idílica. El primero era visto por el segundo -y también por la opinión pública- como un empresario ejemplar, que según se pudo comprobar años más tarde, levantó una firma que vivía más del artificio que de la realidad, con unos niveles de crecimiento muy por encima de sus posibilidades. Cuando la Zona Franca, de la mano de Osuna, se hizo con el control de la empresa y apartó a García Gallardo, Quality Food ya estaba herida de muerte. Al ex delegado, tras denunciar las irregularidades ante la Justicia, también se le acusó años más tarde por la Abogacía del Estado de malversación y por ocultar información a la Zona Franca sobre la realidad financiera de Quality Food.

Finalmente, la Audiencia le absuelve y condena al empresario, pero una vez más la Justicia ha llegado muy tarde, 15 años después. Tanto es así que ha rebajado las penas por dilaciones indebidas. Y en paralelo, el daño para la Zona Franca y los propios afectados (cuatro de los seis acusados han sido absueltos) es casi irreparable. Más en el caso de Osuna, que, pese a no ser condenado, se ve señalado por uno de los tres magistrados con un voto particular en contra de su absolución, que no sólo habla de malversación, sino que le acusa de ser cómplice de García Gallardo, cuestionando a la vez sin tapujos el fallo de sus dos compañeros. Al menos de momento y como mal menor, la Zona Franca cierra una etapa negra y recibe un balón de oxígeno al no tener que pagar la millonada a García Gallardo, gracias a una resolución judicial anterior.