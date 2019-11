Valcárcel precisa altura de miras

El consejero de Economía y Universidad, Rogelio Velasco, dejó claro, en el 40 aniversario de la UCA, que el Gobierno andaluz no financiará el proyecto del viejo Valcárcel porque la Unión Europea prohíbe el uso de sus fondos para financiar la construcción de aularios, ya que están destinados exclusivamente a la investigación. También recordó que la misión de las universidades no es revitalizar áreas urbanas, y, efectivamente, no es éste su cometido, pero nadie cuestiona en otras capitales el papel fundamental que juega la Universidad para mantener edificios emblemáticos en ciudades como Sevilla y Granada. Es más, fue la Junta la que financió en su día los campus de Puerto Real, Jerez y Algeciras, con otra planes de inversiones plurianuales sin que la UE pusiera un pero. ¿Cómo, si no, se pagaron las obras de El Olivillo y el Colegio Mayor?

Aunque Velasco criticara que no ha encontrado ningún compromiso expreso del anterior Ejecutivo andaluz con el traslado de Educación a Valcárcel, lo cierto es que la Junta sí aportó 700.000 euros en su día para licitar el proyecto de ejecución de Valcárcel. Y así lo decidió porque la UCA, el Ayuntamiento y también la titular del inmueble, la Diputación, se pusieron de acuerdo para tratar de dinamizar el centro histórico gaditano con el traslado de Educación a Valcárcel. La actual facultad apenas puede mantener el tipo. Y con su traslado al centro se apostó con todas las instituciones de la mano por la industria cultural como otra pata para impulsar también la economía de la capital y, de paso, dinamizar la capital. Es cierto que la Junta no firmó ningún acuerdo por el que se comprometiera a financiar las obras, porque entonces no tocaba. Pero tanto sus consejeros como la ex presidenta Susana Díaz, como el anterior delegado de la Junta en Cádiz, sí dejaron patente su apoyo expreso al proyecto en público.

Todo se torció cuando cambiaron los actores principales tanto en la Junta de Andalucía como en la propia Universidad, principalmente, porque, quizá traicionados por la inexperiencia, en lugar de trabajar en los despachos tratando de sumar voluntades, unos y otros optaron por airear sus pretensiones y se politizó el debate. El rector, Francisco Piniella, no estuvo afortunado al exigir a la Junta más diligencia cuando casi no había tomado posesión el nuevo Ejecutivo andaluz. Y tampoco estuvo afortunada la Junta cuando, por sorpresa y sin mediar explicación, decidió enterrar el proyecto y empezó a hablar de nuevo de un hotel de lujo para Valcárcel. Si a esto sumamos que estamos en plena campaña electoral, la polémica está servida con todos los protagonistas más pendientes de añadir más leña al fuego que de apagarlo. Lamentable.