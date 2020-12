Responsabilidad privada y pública

Los ciudadanos andaluces estamos pendientes de las decisiones que tome la Junta de Andalucía mañana lunes, tras la reunión del Comité de Alerta Covid-19 que asesora al Gobierno andaluz, tal como anunció ayer en las redes sociales Juanma Moreno. Aunque existen muchas especulaciones sobre un posible endurecimiento de las restricciones de movilidad y reunión en Andalucía para intentar frenar al coronavirus (más después de que la aparición de una nueva cepa en el Reino Unido haya hecho que la inquietud aumente), lo cierto es que por ahora no hay nada completamente decidido. Según Moreno, el primer dato después de la Navidad apunta a que las hospitalizaciones bajan de 1.000, con 236 pacientes en UCI. Sin embargo, es evidente que los posibles contagios que se hayan producido durante la celebración de estas fechas no aflorarán hasta dentro de unos días. Por tanto, es aún muy pronto para saber a ciencia cierta cómo han funcionado las medidas adoptadas por la Junta para la Navidad. También es complejo hacer un diagnóstico sobre el comportamiento de la población, pues si bien se han observado actos de irresponsabilidad civil (botellones, grandes celebraciones, aglomeraciones en las calles, etcétera) también lo es que la gran mayoría de las familias han estado a la altura y se han ceñido a lo dispuesto por las autoridades. Además, la campaña de vacunación, que comienza hoy precisamente, no hará notar sus resultados hasta dentro de unos meses. El presidente Moreno pidió ayer en un tuit que "no nos relajemos" ante el coronavirus, lo cual no deja de ser un lugar común en los discursos oficiales desde que empezó la pandemia. La responsabilidad ciudadana es importante, pero también lo es en gran medida la de las administraciones. Mañana, la Junta tendrá la palabra. Debe primar ante todo la salud de los ciudadanos. Lo contrario no se entendería y podría tener consecuencias desastrosas.