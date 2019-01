O Presupuestos o elecciones; no hay otro camino

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acertado al afirmar en una entrevista televisiva que "si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, habrá elecciones en 2019". Independientemente de que las cuentas elaboradas para este año por el Gobierno respondan o no a la realidad económica y fiscal del país (hay muchas voces autorizadas que afirman que no), lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no podría continuar en el poder si el Parlamento echase para atrás las mismas. En primer lugar, porque esto supondría seguir funcionando con unos PGE elaborados por el PP (algo incomprensible a estas alturas de legislatura) y, en segundo, porque pondría en evidencia la enorme soledad de un Gobierno que apenas tendría un apoyo de 84 diputados, una cifra ridícula. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa mediante una legítima moción de censura que necesitó de apoyos muy diversos y controvertidos (entre ellos los de los independentistas catalanes o los antiguos aliados de ETA). Para justificar dicha iniciativa, el actual presidente del Gobierno argumentó la urgente necesidad de desalojar del Ejecutivo a un partido, el PP, que estaba muy tocado por la corrupción. Asimismo, aunque no puso una fecha, dejó ver que su paso por el Gobierno sería breve. Por tanto, no se entiende la reticencia de Sánchez a convocar elecciones, una postura que, de fracasar en su intento de aprobar los Presupuestos de 2019, se convertiría en una auténtica temeridad.

España necesita un Gobierno fuerte y capaz, que no dependa de los vaivenes de socios tan poco fiables como los independentistas catalanes. Si consigue aprobar los PGE (algo que cada vez parece más improbable), Sánchez podría agotar la legislatura, aunque siempre con la espada de Damocles de un Parlamento muy fragmentado y hostil. Sin embargo, empeñarse en seguir más allá de un fracaso en dicho intento sería muy nocivo para España, por lo que las palabras de la ministra Montero están cargadas de razón.

Durante este año nos vamos a enfrentar a cuestiones muy complicadas, como el desarrollo del juicio por rebeldía a los políticos independentistas presos (que generará una alta tensión en Cataluña) o la desaceleración de nuestro crecimiento económico. En ambos casos necesitamos un Gobierno con apoyos parlamentarios sólidos y, actualmente, la mejor manera de conseguirlo es dar la oportunidad a los ciudadanos de que voten, más si Sánchez sufre la humillación política de ver cómo se rechazan sus Presupuestos.