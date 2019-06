Presupuestos, una declaración de intenciones

Los Presupuestos de 2019 presentados por el nuevo Gobierno de Andalucía (PP-Cs) son una auténtica declaración de intenciones. Por una parte, dejan claro que el Ejecutivo de Juanma Moreno no pretende disminuir (sino más bien aumentar) las grandes partidas destinadas a mantener en Andalucía el Estado del bienestar. Así, el gasto social sube un 5,9%, al incrementarse el de Sanidad, en un 7,9%; el de Educación, en un 3,5%; y el de Igualdad y Conciliación, en un 5%. Con estos datos, nadie puede acusar al Gobierno de pretender adelgazar los grandes pilares en los que se sustentan el bienestar de los andaluces. Asimismo, el Gobierno resiste a las presiones de Vox (de cuyos votos requiere para la aprobación de estas cuentas) en cuestiones como la lucha contra la violencia de género, cuya partida presupuestaria se mantiene en 4,2 millones de euros, o en la llamada "memoria histórica", que no se reduce de una forma sustancial. De esta forma, Vox apenas logra una reforma fiscal a la baja, cuestión que ya estaba en los programas electorales de populares y naranjas. Otra cosa, claro está, es lo que pueda pasar en los inminentes Presupuestos de 2020, en los que sí se puede producir una rebaja sustancial en estas partidas, con un alto contenido simbólico para la izquierda. Es evidente que el Gobierno algo tendrá que cederle a Vox.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha adoptado el eslogan de que "estos Presupuestos no son bonitos, pero son creíbles". Con ello, el popular quiere decir que evitará caer en la práctica habitual de los anteriores gobiernos socialistas de presentar unas cuentas ficiticias que luego no se ejecutaban ni de lejos o eran sometidas a todo tipo de distorsiones para poder aumentar las partidas de personal. No basta con pensar las inversiones sobre el papel, sino que también hay que tener la capacidad de gestión para ejecutarlas. Éste es el gran reto del nuevo Ejecutivo. Unos Presupuestos con un alto nivel de ejecución serían una buena señal de cambio.