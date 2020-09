Los Presupuestos Generales, más cerca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han dado un paso decisivo para sumar a los naranjas al acuerdo de Presupuestos Generales del Estado de 2021. No ha ocurrido lo mismo con el PP, que parece descartarse de modo definitivo. Sánchez recibe hoy al líder del PNV, que se define como la tercera pieza del puzle para sacar estas cuentas adelante. Frente a quienes ven incompatibilidades entre estos dos últimos partidos, cabe recordar que los Presupuestos en vigor, que son los que dejó hechos Cristóbal Montoro, se aprobaron con los votos de PNV y Ciudadanos. Las ideologías de las distintas formaciones que componen el arco político pueden ser refractarias entre sí, pero la democracia consiste en acotar zonas comunes donde sean posibles los entendimientos. Entendemos que es bajo este prisma como se hace posible un acuerdo entre el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con, al menos, Ciudadanos y PNV. Las importantes transferencias que se van a realizar desde la Unión Europea a España ayudan, no dificultan, la aprobación, siempre que el partido de Pablo Iglesias no pretenda sellarlo con proposiciones imposibles, en estos momentos, como la subida de los impuestos. La reforma fiscal debe esperar a otra fase del ciclo. El líder del PP, Pablo Casado, no se ha movido un centímetro de su posición; no sólo descarta el respaldo de los Presupuestos, sino que se mantiene en el bloqueo de las instituciones que, como el Consejo General del Poder Judicial, se deben renovar. No tiene razón cuando sostiene que no abordará estas renovaciones con Unidas Podemos, y no la tiene porque son órganos de extracción parlamentaria, por lo que deben ser elegidas por el Congreso, sea cual sea su composición. Más bien parece que Casado opta por el bloqueo para no perder el peso que, en la actualidad, tiene en estas instituciones que deben ser renovadas en base a la nueva composición de la Cámara. Convencidos de la importancia del PP en el futuro de este país, sería conveniente que Casado volviera a sopesar la opción de sumarse a un acuerdo de Presupuesto en unos momentos de gran dificultad para España.