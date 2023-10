Ante el Presupuesto andaluz

El Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan Presupuestario de 2024, que puede entenderse como un anticipo de las cuentas generales del Estado. Mientras no se produzca la investidura del presidente, no hay posibilidad de que el Ejecutivo trabaje en un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, aun así, lo probable es que el nuevo Gobierno prorrogue el anterior. Sin embargo, el plan enviado a la Comisión Europea sirve de indicación general y de guía para las comunidades autónomas. La Junta, de hecho, debe entregar en el Parlamento andaluz su proyecto en el plazo de una semana. No hay motivos para la demora, ya que no sería la primera vez que el Gobierno autonómico aprueba unas cuentas en ausencia de presupuestos estatales. La Junta sabe que puede incurrir en un déficit de una décima y que, además, las entregas a cuenta aumentarán en 2024, aunque no se sabe en qué cuantía. Sí conoce la liquidación, con lo que tiene los mimbres sustanciales para armar el Presupuesto. Lo previsible es que la Junta pueda aprobar unas cuentas expansivas, lo que supondrá un pequeño aumento del gasto, ya que la previsión del Gobierno central es que la economía nacional aún crecerá un 2% el próximo año. 2023 se cerrará con un 2,4%. El Gobierno de Juanma Moreno tiene una mayoría plena para sacar sus cuentas, lo que añade un motivo más para despejar cualquier tipo de duda sobre la aprobación antes de que finalice el mes de diciembre. Es de esperar que este nuevo Presupuesto andaluz siga la estela ortodoxa de los anteriores, que supuso el cumplimiento de las referencias de deuda y déficit. La Comisión Europea mantiene suspendidas las reglas de deuda y déficit desde la pandemia, pero esta relajación sólo incumbe al Gobierno central, que es el que ha asumido las consecuencias financieras de la expansión del gasto.