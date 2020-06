Preocupación por los rebrotes en España

Ya no se ubican en lejanas ciudades orientales o en mataderos de centroeuropa. Los rebrotes de la enfermedad Covid-19 comienzan a ser una realidad en diferentes puntos de España y, sin caer en alarmismos, merecen una reflexión por parte de todos. Sólo hay que echarle un vistazo al mapa del país para ver que estamos ante una realidad que afecta tanto al norte como al sur, al este como al oeste. Tras el fin del estado de alarma ya son cuatro las comarcas aragonesas que han retrocedido a la fase 2, mientras que en Lérida preocupa la situación de una residencia de mayores con 18 casos registrados, y hay 42 personas aisladas en un hotel, la mayoría de ellos temporeros, al igual que las 24 personas contagiadas en la granja escuela La Manreana de Juneda. Aquí, en Andalucía, hemos visto cómo en Málaga se ha detectado otro foco de contagios, con nueve personas que han dado positivo en las pruebas por PCR en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja, y se estudia otro centenar de casos que están "en seguimiento activo". En resumen vemos como son las residencias de ancianos, los hospitales y explotaciones hortofrutícolas los espacios donde está regresando el coronavirus, por lo que tanto la Administración Central como los gobiernos autonómicos deberían empezar cuanto antes a tomar medidas en estos lugares.

Nadie pone en duda que el severo confinamiento al que ha sido sometido la población española ha sido fundamental para conseguir contener una pandemia que llegó a tener dimensiones trágicas. Ahora bien, también todos conocemos que esta medida ha tenido como reverso la paralización de nuestra economía y una destrucción de riqueza y empleo que ni siquiera se había visto durante la crisis económica de 2008. Por eso un rebrote generalizado sería fatal no sólo para las muchas víctimas que provocaría, sino también para una economía española que ya está muy tocada. Por eso es importante que no se relajen los protocolos, que se hagan estrictos controles a todas las personas que accedan al país, que los ciudadanos sigan usando la mascarilla (medida que se ha rebajado notablemente con la llegada de la nueva normalidad) y que continúen las medidas higiénicas básicas, como el lavado frecuente de manos. En definitiva, que tanto las administraciones públicas como el conjunto de los ciudadanos sigan siendo responsables. No se puede olvidar tan pronto el mucho sufrimiento que ha provocado el coronavirus.