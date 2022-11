Podemos se resiste a sumar

El personalismo con el que Pablo Iglesias dirigió Podemos es en buena parte la causa del declive de esta formación que irrumpió en las elecciones europeas de 2014 y que llegó a contar con 71 escaños en el Congreso. Acostumbrado a seguir el impulso de sus caprichos, dimitió como vicepresidente del Gobierno para presentarse a unas elecciones en la Comunidad de Madrid en la que no tuvo éxito y fue él quien señaló a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como futura candidata de su partido. De esto es de lo que parece arrepentirse ahora. A pesar de la fuerza que logró en su día, es un hecho que Podemos tiene una débil implantación en los territorios. En muchas comunidades se coaligó con otras formaciones de carácter más o menos nacionalista, mientras que en Andalucía ha sido la estructura de Izquierda Unida (IU) la que le ha permitido mantener cierta representatividad. Esta carencia es la que ha tenido en cuenta Yolanda Díaz, y es lo que levanta el recelo de Pablo Iglesias, que se resiste a integrar a Podemos en Sumar. Podemos es hoy poco más que la carcasa de un grupo de dirigentes muy leales con Pablo Iglesias, y va a afrontar las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo desde una extrema debilidad, a pesar de que forma parte del Ejecutivo. La ministra Ione Belarra, que es la secretaria general del partido, tiene un mando otorgado, mientras que la casi totalidad de los fundadores del partido se fueron cansados de los excesos del líder. Pero el declive de Podemos no garantiza el futuro de Sumar, la alternativa que propone Yolanda Díaz, que no es más que la recuperación de lo que en su día fue IU, pero en el siglo XXI y con una nueva líder. Y con sus mismas particularidades. Es decir, volver a meter en un mismo envoltorio electoral lo que reste de IU, Podemos, Más País, algunas confluencias territoriales y algunos independientes.