Los contactos que mantiene el candidato a la investidura Pedro Sánchez con representantes de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales no dejan de ser un paripé para entretener el tiempo mientras se ultiman los últimos detalles de la amnistía, entre ellos la justificación jurídica y política de la decisión, y Puigdemont levanta el pulgar desde Waterloo para que se le pueda poner fecha al debate parlamentario. Todas las cartas están ya repartidas en este juego y las entrevistas que mantiene Sánchez durante esta semana en el Congreso no van a cambiar ni un solo voto, por lo que en algunos de estos encuentros se roza el patetismo. Es lo que pasó en la reunión que mantuvieron el lunes el aspirante Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que viene de un intento de investidura fracasado desde el mismo momento en el que se planteó. Por lo que ha trascendido, la conversación podría recordar a los más veteranos algunos de los sketches televisivos con diálogos imposibles que mantenían Tip y Coll en los lejanos tiempos de la Transición. Mientras el segundo intentaba hablar de la amnistía, el primero le respondía acusándolo de alentar las protestas en la calle. Más allá de cualquier caricatura, lo ocurrido refleja el abismo que separa a los dos partidos que tienen la responsabilidad de asegurar la gobernabilidad del país y que representan a casi 16 millones de votantes. Es una grieta –posiblemente esto sea en lo único que están ambos de acuerdo– imposible de reducir, incluso en escenarios tan complicados como el de la legislatura que arranca. Sánchez y Feijóo se podrían haber ahorrado la entrevista del lunes no solo porque, tal y como estaba previsto, no ha servido para nada útil, sino porque ha vuelto a poner de relieve el bloqueo que sufre la política institucional conformada en torno a mayorías y, como derivada, el poder inmenso que adquieren las minorías más extremistas.