Pandemia, no toda la culpa es de los políticos

Una de las muchas consecuencias de la pandemia de coronavirus ha sido el aumento -aún más- de la desafección que sienten los ciudadanos hacia la política y los políticos. Razones no faltan. En los últimos tiempos hemos visto cómo la clase política, una vez más, ha sido incapaz de llegar a grandes acuerdos para frenar una de las mayores catástrofes que ha vivido nuestro país desde la Guerra Civil. El espectáculo ha sido y sigue siendo lamentable, con los partidos con responsabilidad de gobierno en las distintas administraciones del Estado escurriendo el bulto e intentando culpar a sus adversarios de todos los errores cometidos. Las elecciones autonómicas de Madrid están siendo un ejemplo -el mayor, quizás- de esto. Sin embargo, haríamos mal si creyésemos que sólo los políticos han cometido errores en la pandemia. La misma comunidad científica, como ha reconocido, ha dado en no pocas ocasiones mensajes contradictorios y, sobre todo al principio, no supo comprender la naturaleza de esta crisis. Sólo así, por ejemplo, se comprende que se tardase tanto en insistir en la necesidad de llevar mascarilla pese a la evidencia de que nos enfrentábamos a una enfermedad de transmisión por las vías respiratorias. Tampoco los medios de comunicación hemos estado a la altura. No pocas veces hemos dado la voz a personajes que, aprovechándose de una fama por motivos completamente ajenos a la ciencia, se han dedicado a difundir mensajes claramente negacionistas que han hecho mucho daño en la confianza de las personas en cuestiones tan trascendentales como la campaña de vacunación. Finalmente, la propia ciudadanía debería también hacer una profunda autocrítica, ya que una vez superado el confinamiento duro se ha observado una clara relajación en las medidas anti-Covid, provocando nuevas oleadas que se hubiesen podido evitar con una mayor responsabilidad.