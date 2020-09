Pablo Iglesias no da tregua en el Gobierno

Suele ser habitual que el vicepresidente Pablo Iglesias conceda una entrevista en televisión poco después de que el presidente Pedro Sánchez lo haya hecho. Así ha ocurrido esta vez y, como suele ser habitual, Iglesias lo hace para corregir la opinión de su presidente. El vicepresidente sostiene que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "criminaliza la pobreza", mediante los confinamientos parciales de las áreas más afectadas por la pandemia del Covid-19. Iglesias agrega que no están de acuerdo con las medidas adoptadas, con un plural del que cabe entender que se refiere a su formación política, Unidas Podemos. La discrepancia es más grave por la intención que por sus efectos, porque lo que el vicepresidente quiere hacer patente es su desacuerdo con la tregua que el Gobierno central y el de Madrid han establecido después de la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid atraviesa días muy inciertos y es posible que la situación del Covid empeore en las próximas semanas; lo que menos se necesita ahora es un enfrentamiento entre gobiernos de diferentes colores, pero con competencias compartidas sobre el mismo territorio. Se sabe desde hace tiempo que la pandemia del coronavirus no afecta por igual a todos los barrios de una ciudad, que son aquellos con viviendas más pequeñas y donde sus vecinos tienen que emplear todos los días los transportes públicos los más afectados. Pero no es exclusivo de Madrid, eso es lo que Pablo Iglesias trata de ocultar para hacer demagogia. Sucedió en Zaragoza y en el área metropolitana de Barcelona, donde hubo que tomar en verano medidas diferentes según la incidencia del coronavirus. En la capital aragonesa, por ejemplo, se patrulló algunos barrios muy concretos para asegurarse de que se cumpliesen las cuarentenas y en Barcelona fueron algunas ciudades de sus alrededores las afectadas por las mismas razones que en Madrid: viviendas pequeñas y trabajadores que utilizan más el transporte público. No obstante, no hay que descartar que el Gobierno madrileño termine por ampliar las zonas afectadas por las restricciones.