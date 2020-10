Malas maneras parlamentarias del Gobierno

El Gobierno de España consiguió ayer que el Parlamento aprobase su propuesta de extender el estado de alarma hasta el mes de mayo, por lo que tendrá una duración de seis meses. Para ello, obtuvo los votos afirmativos de la mayoría de la moción de censura a Rajoy, a la que se sumó esta vez el apoyo de Ciudadanos, una vez que ha consumado definitivamente su acercamiento al PSOE. Por su parte, el PP se abstuvo y sólo los diputados de Vox, junto a Foro Asturias, votaron que no. En general, había pocas dudas de la necesidad de implantar cuanto antes un estado de alarma de larga duración. Hoy por hoy, la pandemia está desbocada y sólo medidas drásticas que limiten la movilidad de los ciudadanos y el contacto social pueden frenarla. Precisamente ayer, Andalucía vivió una jornada negra con 5.202 nuevos casos de Covid-19 y 31 muertos más. Unos datos a todas luces preocupantes. Sin embargo, sin que se pueda discutir la oportunidad del estado de alarma, sí se puede poner en cuestión las muy malas maneras parlamentarias que ha tenido el Gobierno. En primer lugar, por la ausencia de Pedro Sánchez en un debate que era vital para el futuro inmediato de España. Sánchez debió ponerse al frente de la defensa de su propuesta y no delegar en el ministro de Sanidad. En momentos como éstos es cuando un líder debe dar un paso al frente, no esconderse en sus colaboradores. Su actitud fue un feo a las Cortes. Y en segundo lugar, resultan llamativos los esfuerzos realizados por el Gobierno para impedir en lo posible los controles parlamentarios durante el larguísimo estado de alarma. Puede que la pretensión de que Sánchez acudiese al Parlamento cada quince días para rendir cuentas podía parecer un tanto desmesurada e inoperativa, pero había margen para negociar muchas otras propuestas con un PP que ofreció diálogo. Sin embargo, Sánchez ha preferido ningunear al principal partido de la oposición y pactar a regañadientes una comparecencia cada dos meses (algo francamente escaso) con los partidos nacionalistas. En general, el Gobierno, en esta ocasión, no ha mostrado una especial sensibilidad hacia el Poder Legislativo, que es donde reside, nunca se olvide, la soberanía nacional.