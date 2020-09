Madrid comienza a actuar frente al CovidUn alcalde de chiste, un tiempo perdido

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha perimetrado 37 áreas de la capital y de algunos municipios circundantes donde restringirá los movimientos de las personas para evitar mayores contagios de Covid. En estas áreas, la tasa de contagio es de más de 1.000 nuevos casos en los últimos 14 días por cada 100.000 personas; es decir, que el 1% de sus vecinos se han infectado por el coronavirus en las dos últimas semanas. Estas medidas son necesarias, pero llegan muy tarde, pocas ciudades del mundo han alcanzado una transmisión tan alta del virus, y ése es el motivo por el que un tercio de los nuevos casos de Covid en España, así como de los fallecidos, procede de Madrid, a pesar de que el peso de la población en el conjunto de España no llega al 19%. Hay que recordar cómo el Gobierno de Madrid acortó las fases de la desescalada en cuanto dejó de estar activo el estado de alarma y cómo se marchó la anterior directora de Salud Pública al negarse a firmar tales transiciones. Es cierto que Madrid es una red de transportes en sí misma, pero no se ha actuado bien. Sin embargo, no es el momento de juzgar a un Gobierno regional, lo harán sus electores, aunque entendemos que si hay una zona de España de la que no se puede desentender el Ejecutivo central ésa es Madrid. Pedro Sánchez ha esperado a que el Gobierno de Díaz Ayuso colapsase por su mala gestión, a que solicitase la ayuda del Estado después de que las divergencias entre sus consejeros llegasen a extremos sonrojantes, y ello movido por el interés político de evidenciar que la apuesta especial del PP por esa comunidad, a la que definió como ejemplar, es un defecto de su líder nacional. El Gobierno de España es responsable de Madrid en la medida que Madrid irradia a todo el país. No basta con estos perimetrajes que, por lo demás, son bastante difusos, porque su población trabajadora tendrá que salir y entrar todos los días para acudir a otras zonas de la comunidad. Hay que reforzar la Atención Primaria, redoblar las pruebas de PCR hasta hacerlas masivas en esas áreas y asegurarse del cumplimiento de las cuarentenas. En lo de Madrid nos va a todos mucho más que el prestigio, o descrédito, de unos gobiernos.

DA igual que le cambie el nombre al estadio o que modifique los rótulos de las calles . Está condenado a ocupar dos o tres renglones, acaso menos, en la historia de una ciudad milenaria. Quedará como una broma, un botarate, un chiste, un ejemplo de la fatuidad zarrapastrosa de cierta izquierda actual. Cádiz merece un alcalde mejor, un alcalde que simplemente deje la ciudad en mejores condiciones que las que se la encontró al llegar al cargo. No otro debe ser el objetivo de la Administración municipal. Demasiadas veces se olvida que los alcaldes deben trabajar por la limpieza, la seguridad, el aparcamiento, el transporte, los parques... Toda esa infantería que nos hace la vida cotidiana más fácil. El denominado Kichi quedará como la personificación del tiempo perdido, como una anécdota, como la antigestión. Ahora dice que se pedirá la baja de paternidad. Tiene derecho, claro que sí. Ocurre que al igual que hay ocasiones en que no todo lo legal es ético, el uso de ciertos derechos puede ser cuestionable. O abusivo. Quien se mete en política sabe que asume sacrificios. Los hay hasta que pierden dinero y prestigio. Difícilmente Kichi puede perder lo segundo. Ni creo que le preocupe. Dejar a la ciudad sin alcalde hasta después de Reyes es un disparate. Si de verdad quería hacer una defensa del derecho a la baja de paternidad, podría haberla hecho, pero buscando fórmulas de conciliación. Pero no creo que ni debamos perder el tiempo en sopesar algo que no tiene ni pies ni mucho menos cabeza. Este tipo de gente se han criado en la cultura de los derechos y de la exigencia continua al papá Estado en sus tres modalidades: Administración central, autonómica y local. No tienen ni pajolera idea de la cultura del esfuerzo, dejan la miseria por donde pisan, nos quieren siempre igualar por abajo, atar en corto al que se sale de la media y, por supuesto, atacar todo aquello que supone un orden en valores. La baja de paternidad de Kichi, la defensa encendida y ofendidita que han hecho de ella sus correligionarios, es la enésima broma que sólo puede preocupar en lo que pudiera perjudicar a una ciudad de la categoría de Cádiz, a la que Kichi no dejará mejor cuando llegue la hora de soltar el bastón de alcalde. Que un personaje como Kichi haya llegado a alcalde de Cádiz es para que las demás fuerzas políticas pidan cita en el diván. Cuando más se necesitan dirigentes serios, que tomen decisiones justas y no tacticistas, y que asuman el coste que conlleva gobernar, Cádiz tiene a un tipo que debería sonrojar a muchos de los que lo votaron con ilusión y buena fe.