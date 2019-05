Kichi se impone con claridad

José María González 'Kichi' brilló con luz propia anoche al alzarse con una contundente victoria en Cádiz, al borde de la mayoría absoluta, aunque no fue el único protagonista de los comicios en la provincia: Patricia Cavada arrolló a sus adversarios en La Isla, y, en el Campo de Gibraltar, donde el popular José Ignacio Landaluce volvió a ganar en Algeciras con suficiencia, la candidatura de 100x100 La Línea, con José Juan Franco al frente, obtuvo 21 de los 25 concejales. La victoria del PSOE en conjunto de la provincia también fue inapelable, dejando al PP muy noqueado, lo que le valdrá para retener el gobierno de la Diputación y conservar las alcaldías en varias de las localidades gaditanas más pobladas, desde Chiclana a Sanlúcar, pasando por San Fernando y Rota, entre otras. El PP se dejó en la provincia gaditana la friolera de 34.000 votos respecto a 2015, justo los que se repartieron Cs (unos 20.000) y Vox (unos 14.000). Entre las grandes poblaciones, el bloque de la derecha sólo logró apoyos suficientes en El Puerto para desplazar a David de la Encina, que es casi seguro que cederá la vara de mando a Germán Beardo. Ni siquiera el PSOE de Mamen Sánchez vio peligrar su triunfo en Jerez, finalmente.

José María González obtuvo el respaldo de los gaditanos para seguir otros cuatro años al frente del Ayuntamiento. Adelante Cádiz, con 13 concejales, ganó con meridiana claridad al doblar en número de votos a su inmediato perseguidor, el PP de Juancho Ortiz, que se hundió con 6 concejales, y también dejó muy tocados a los socialistas de Fran González, que incluso perdió su sillón en la Diputación al calcar los malos resultados de 2015. Su gesto serio no disimuló la tremenda decepción. El candidato naranja Domingo Villero, por su parte, mejoró los resultados de Cs con 3 ediles, y Vox no logró un solo concejal.

Los anteriores comicios y la política nacional influyeron anoche en no pocas localidades gaditanas. Pero en la capital, Kichi vio premiada su cercanía y sus intentos de llegar a acuerdos a izquierda y derecha en beneficio de Cádiz, gobierne quien gobierne en la Junta y el resto de administraciones. Prueba de ello es que muchos de los votos que perdieron los populares se los anotó González Santos. El electorado castigó la división interna del PSOE y la deriva del PP de los últimos años, donde quizá Juancho Ortiz pagó caro que apenas haya tenido diez meses para darse a conocer y tratar de renovar la imagen de su partido. Kichi ya no tendrá excusas para gobernar en serio, bien mediante pactos o en solitario, y así atender asuntos urgentes que no pueden esperar un minuto, como son, entre otros, la gestión de los grandes contratos de limpieza y transporte, el impulso del cinturón universitario y la integración de puerto y ciudad.