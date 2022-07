Kichi anuncia su marcha fiel a sí mismo

Kichi sabe que volverse a presentar a las elecciones le exigiría mucho trabajo y un esfuerzo extra que no está dispuesto a prestar por convicción propia. Así se lo ha confirmado a su núcleo duro, para que se prepare el relevo con unas primarias. Esta decisión tan difícil la maduró tras barrer en las urnas, en estado de euforia. Por esta razón conviene tomarla en serio. Frente al sinfín de dirigentes que han convertido el oficio de la política en su sustento de por vida, el alcalde de Cádiz, desde que comenzó a ejercer el poder, ha sido consciente de que tanto sacrificio no le merece la pena, porque no siente apego por el cargo y conoce a fondo las limitaciones del cargo y las suyas propias.

Cuando Kichi se hizo con el bastón de mando y lo ofreció desde el balcón de la Alcaldía a los gaditanos en 2015, algo en su interior le dijo que ya había tocado techo y que a partir de ese instante empezaba lo difícil. Alcanzar el poder y sobre todo arrebatárselo al PP de Teófila Martínez, desafiando al sistema desde la nada, fue su mayor gesta, alimentada por la indignación que arrinconó al bipartidismo. Pero desde ese día, su gobierno chocó de bruces con la cruda realidad. Ocho años son suficientes para desarrollar un programa político para transformar una ciudad y el alcalde no está dispuesto a dejarse engañar ni por las circunstancias ni por nadie, por más que juegue al despiste una vez que su decisión ha trascendido. Kichi asumió muy pronto que ni los jóvenes volverán cantando por el Carranza, ni se podrán remunicipalizar todos los servicios. También prometió que nunca optaría a un tercer mandato y cumplirá su promesa fiel a su palabra y su honestidad, los dos avales que en un futuro se recordarán. Bien es cierto que este mandato, marcado por el Covid, se le hace eterno, cansado de estrellarse contra una burocracia que no entiende de populismo.