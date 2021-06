Frenazo de la desescalada en Andalucía

El Gobierno andaluz, después de escuchar al comité de expertos que sigue la incidencia de la pandemia de coronavirus en la comunidad autónoma, ha decidido frenar por ahora la desescalada iniciada el pasado 9 de mayo. Así, si la fase 1 debería haber finalizado con la llegada del mes de junio, la Junta ha decidido prorrogar al menos dos semanas más las medidas vigentes de esta primera fase, dejando la puesta en marcha de la segunda para más adelante. Esto no lo hace la Junta por mero capricho, sino por necesidad y para proteger a la ciudadanía de un virus que, ni mucho menos, ha sido derrotado. Aunque se observan algunos indicadores positivos, como la menor presión en las UCI o la bajada de la incidencia acumulada en los mayores de 60 años, lo cierto es que las cosas no han marchado como se había previsto, en gran parte por una relajación de las medidas anti-Covid de la que todos somos responsables. Sólo hay que darse un paseo por las calles de nuestras ciudades y pueblos para ver cómo hemos bajado la guardia en cuestiones como el uso de la mascarilla, el mantenimiento de una distancia social adecuada o la desinfección de las manos cuando así es necesario. Cierto es que la campaña de vacunación avanza a una velocidad aceptable y que cada vez son más los ciudadanos inoculados, pero también que aún no hemos alcanzado la tan deseada inmunidad de grupo y que la aparición de nuevas cepas de coronavirus y de nuevos y virulentos focos en países como la India introducen un nuevo factor de inquietud. No hay duda de que la Junta de Andalucía ha hecho lo que tenía que hacer. Cualquier avance en la desescalada tiene que estar plenamente justificado y avalado por los números y las opiniones científicas. Todos queremos dejar cuanto antes atrás las restricciones, pero esto no sucederá hasta que consigamos conjugar la vacunación completa de la población con las medidas de prudencia. Aun así, no podremos decir que el problema está superado, porque todo indica que las enfermedades infecciosas han regresado para convertirse en una realidad más de nuestro mundo.